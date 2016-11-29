Москва, 29 ноября, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Грядущие муниципальные выборы в Москве могут пройти при недопустимо низкой явке, и это ярко свидетельствует о неправильном отношении федеральных и московских властей к институциональному развитию города. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил главный редактор ИА «Моссовет» Юрий Загребной во время восьмого заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Федеральный центр и региональная элита накануне Большой игры-2018: модели взаимодействия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Юрий Загребной

«Муниципальные выборы (в Москве), которые будут проходить вне федеральных выборов, будут на какой-то недопустимо низкой явке, судя по всему — порядка 5−7%», — заявил Загребной.

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«Это звоночки, связанные с не совсем правильным отношением федеральных и московских властей к тому, что происходит в Москве», — считает он.

Говоря о кураторах и вообще системе вертикали управления, Загребной отметил, что наиболее эффективная новация для Москвы и регионов заключалась в реформе полпредов, которую провёл Владимир Путин в начале 2000-х годов, придя к власти.

«И я по личному опыту помню, как работал Полтавченко в Москве, как работал Кириенко. Одна из задач — где-то удалось, где-то нет — была не столько в том, чтобы управлять через властную вертикаль, сколько создавать систему влияния через общественные институты и как-то их укреплять, не разваливая систему в целом», — пояснил Загребной.

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«Всё, что было после, после 2003 года, было в ущерб этим общественным институтам. Хотя в рамках декларации, когда шли различные изменения, говорилось о другом», — добавил он.

«В итоге сложилась очень сложная ситуация по многим вопросам на местном уровне — например, по капремонту, по его эффективности, по транспортно-дорожным проблемам и так далее, — когда местные органы власти не имеют ресурсов и полномочий для решения соответствующих проблем. В этом контексте, например, московские муниципалитеты тоже следует рассматривать в качестве общественных институтов, «потому что зарплаты они не получают, отчёты у них и декларации, правда, требуют как с больших депутатов, бюджета никакого, и даже то развитие зон парковки, которые им дают согласовывать, они по своему статусу не имеют права делать», — отметил Загребной.

«Власти Москвы не работают однозначно плохо,… но результаты выборов говорят о том, что и не совсем хорошо. Власти, решая большой и сложный этап развития государства, должны подойти не столько к реформированию исполнительной вертикали, сколько общественных институтов», — заявил главный редактор ИА «Моссовет».

Напомним, что 29 ноября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось восьмое заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Федеральный центр и региональная элита накануне Большой игры-2018: модели взаимодействия». Участники обсудили вопросы взаимодействия федерального центра и региональной элиты, а также изменения в межбюджетных отношениях и бюджетном процессе.

Ранее СМИ сообщали, что выборы в районные советы депутатов Москвы, которые должны пройти в Единый день голосования 10 сентября 2017 года, могут быть перенесены на весну.