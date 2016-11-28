Москва, 28 ноября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. «Снесенные на Варварке здания давно превратились в руины, поэтому никакой трагедии не происходит, ничего имеющего охранный статус и признанного ценным, утрачено не будет», заявил в ответ на возмущение москвичей по поводу сноса исторических зданий на улице Варварка главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Rhys Asplundh Снос здания

«От старого Зарядья остались руинированные кварталы в очень плохом состоянии. Там есть часть физически целых стен, а есть часть стен, которые утратили свой декор в 20−30-е годы или никогда его не имели. Эти руины после реконструкции превратятся в гостиницу», — подчеркнул в интервью газете «Комсомольская правда» главный архитектор города.

Аналогичная ситуация, по словам архитектора, сложилась и с интерьерами дома страхового общества «Якорь», которые в таком здании и при такой реконструкции, просто невозможно полностью сохранить. Виноваты в этом собственники здания, которые после 1917 года безобразно пользовались историческим памятником. Однако этого никто увидеть не мог, поскольку туда просто никого не пускали, но после реконструкции в здание откроют свободный доступ.

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В заключение Сергей Кузнецов сообщил о том, что после скандала, связанного со сносом здания Таганской АТС, построенного по проекту известного архитектора конструктивиста Василия Мартыновича, в ведомстве учли претензии горожан и градозащитников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередной виток противостояния жителей Москвы и властей города разгорелся вокруг сноса исторических домов по улице Варварка, дом 14. Чтобы остановить варварское разрушение исторического наследия, активисты и правозащитники пытались своими силами остановить строительную технику, обращались непосредственно к мэру столицы Сергею Собянину, после того, как последний не отреагировал на обращения граждан, общественники даже обратились к президенту России. Однако, как и ранее при сносе Таганской АТС и многих других культурных памятников, никакие и ничьи «увещевания» на руководство города не подействовали.

Подробности читайте здесь: Защитники зданий на Варварке в Москве обратились к президенту Путину

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