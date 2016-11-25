Бишкек, 25 ноября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Депутатская спецкомиссия подозревает киргизстанских чиновников в сговоре с казахстанскими провайдерами. Об этом заявил депутат республиканского парламента Киргизии Анвар Артыков в ходе встречи с журналистами сегодня, 25 ноября.

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Народный избранник напомнил о том, что в августе 2016 года казахские провайдеры подняли расценки на поставляемый в Киргизию интернет с $13 до $30 (с 840 до 1940 рублей) за мегабитный канал.

«Кыргызтелекому» поступило предложение от казахстанских операторов о повышении цены. Никаких категоричных формулировок не было. Руководство компании ни с кем переговоры не вело, не обращалось в государственные органы, а в тот же день перевело $420 тысяч (более 27,1 млн рублей)», — сказал он.

По словам политика, столь поспешные действия киргизстанских чиновников могут иметь коррупционную подоплеку. Парламентарий также отметил, что данную ситуацию можно считать обманом потребителей, поскольку «Кыргызтелеком» хоть и не повысил в итоге тарифы на интернет для киргизстанцев, но при этом снизил его скорость.

«Более того, глава «Кыргызтелекома» обратился с письмом в Госкомитет информационных технологий и связи с предложением сделать «Кыргызтелеком» единственным поставщиком, то есть речь шла о монополизации международного трафика интернета, что недопустимо», — добавил Анвар Артыков.

В свою очередь депутат Алтынбек Жунус уулу высказал мнение, что «рост тарифов на интернет вдвое вызовет больше недовольства у населения, нежели повышение в два раза цены на хлеб».

«Нужно, чтобы кто-то серьезно занялся этим вопросом и проверил интернет-провайдеров», — подытожил народный избранник.

Следует отметить, что в 2016 году Киргизия заняла 113-е место из 179 в «Рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий», составленном экспертами Международного союза электросвязи при ООН.

Авторы рейтинга поставили Киргизскую Республику в один ряд с такими государствами, как Того, Гана и Боливия. Среди стран СНГ ее показатели также оказались наихудшими: Белоруссия обосновалась на 31-м месте, Россия — на 42-м, Азербайджан — на 58-м, Молдавия — на 68-м, Армения — на 71-м, Украина — на 76-м и Узбекистан — на 110-м.

ИА REGNUM напоминает, что в начале августа 2016 года провайдеры Казахстана уведомили киргизских коллег о повышении в 2 — 4 раза расценок на транзит интернета. Киргизские операторы связи обвинили казахскую сторону в ценовом сговоре. Казахские провайдеры опровергли заявление киргизской стороны. Впоследствии Казахстану и Киргизии удалось достигнуть договоренности о возврате к прежним тарифам.