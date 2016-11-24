Минск, 24 ноября, 2016, 16:51 — ИА Регнум. «Надо с точки зрения экономики настроиться на военный лад», — заявил сегодня, 24 ноября, в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед участниками совещания по проблемам машиностроения Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото: пресс-служба президента Белоруссии

Лукашенко констатировал большие незадействованные резервы в белорусской экономике. По его мнению, это следует учесть местным промышленникам во внешнеэкономической деятельности. «Да, катастрофа в России», — констатировал он, оценивая проблемы, которые возникли у белорусских производителей из-за падения спроса на российском рынке. Тем не менее, отметил глава страны, российский рынок важен для сбыта белорусской продукции, не нашедшей сбыта в процессе диверсификации экспорта. Россия сократила спрос, но «денег там немерено» по-прежнему и этим надо воспользоваться.

«Никто Россию в бездну не опрокинет», — обнадёжил он производителей, экспортёров и курирующих их чиновников, представивших доклад о состоянии белорусского машиностроения. «Ей нужен и трактор, ей нужен и комбайн», — заверил Лукашенко, вернувшийся накануне из России после переговоров с президентом Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября на совещании в Минске Александр Лукашенко заявил участникам совещания по проблемам белорусского машиностроения о необходимости безотлагательных кардинальных перемен в отрасли. Он напомнил, что «ведущим организациям отрасли была оказана значительная господдержка», констатировав: «Однако существенных положительных результатов не наблюдаем. И за это кто-то должен ответить».

Читайте также:

Лукашенко: за упадок машиностроения «кто-то должен ответить»

Белстат: ВВП Белоруссии за январь-октябрь упал на 2,8%

Проеденное советское наследство Белоруссии