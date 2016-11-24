Минск, 24 ноября, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Несмотря на отчёты о развитии белорусского машиностроения и большие бюджетные вливания отрасль в 2016 году продолжила падение, что поставило на повестку дня вопрос о безотлагательных кардинальных переменах. Об этом сегодня, 24 ноября, в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед участниками совещания по проблемам белорусского машиностроения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

На рассмотрение Лукашенко был представлен подготовленный в Совмине доклад о стратегии развития белорусского машиностроения. Зачитывая своё выступление перед участниками совещания, он напомнил о темпах падения отрасли в 2015 году и отсутствии ожидаемого восстановления отрасли в году текущем. Глава страны подчеркнул, что летом 2015 года давал поручения по исправлению ситуации, однако правительство, по его словам, проявило нерасторопность в определении стратегии развития машиностроения. Так, за 2014−2015 годы объема выпускаемой продукции белорусскими предприятиями машиностроения снизился вдвое, почти на четверть в 2015 году и спад продолжился в 2016 году с выходом на рост, который далёк от запланированного. За январь-октябрь 2016 года промышленный потенциал отрасли восполнен всего на 3%.

«При этом ведущим организациям отрасли была оказана значительная господдержка. Машиностроителям помогли рефинансировать кредитную задолженность, пополнить оборотные средства и тем самым создать предпосылки для эффективной работы. Однако существенных положительных результатов не наблюдаем. И за это кто-то должен ответить», — напомнил Лукашенко. «Если мы и дальше будем развивать производство в таком режиме и темпах, то для выхода на уровень 2013 года понадобятся, как вы понимаете, десятки лет. Такие темпы недопустимы. Ситуацию надо кардинальным образом исправлять», — сказал он и потребовал дать ему ответ на вопрос, как это сделать: «Меня интересует, есть ли у правительства действительно эффективные меры для подъема отрасли? Знают ли руководители предприятий пути решения проблем?»

«Хотел бы от сегодняшнего совещания получить честный, откровенный и принципиальный разговор: что мешает, что надо сделать и как мы это будем делать», — сказал Лукашенко. Он перечислил вопросы, которые его интересуют. В частности, как и в каких направлениях развивается мировое машиностроение; учтены ли при разработке белорусской стратегии эти тенденции. Президента интересовало, какие есть проблемные вопросы, без решения которых невозможна устойчивая работа отрасли.

«Что намерено предпринять правительство для преодоления этих проблем в ближайший период? Какие финансовые ресурсы и из каких источников будут привлечены для выполнения поставленных задач?» — спросил он присутствующих. Наконец, «какова объективная оценка руководящего состава кадров, которые будут заниматься реализацией стратегии развития белорусского машиностроения и способны ли они решить те задачи, которые сегодня стоят перед машиностроителями», уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, кризис в Белоруссии длится третий год и официально не признаётся. По данным Белстата, ВВП Белоруссии падает, несмотря на утверждённый Александром Лукашенко официальный прогноз, в котором заложены параметры роста ВВП «не менее чем на 0,3%». Многие белорусские предприятия находятся в тяжёлом положении и правительство не может оказать им финансовой поддержки — по сравнению с 2015 годом в 2016 году она сократилась в разы. По данным Минфина, в январе—сентябре 2016 года предприятия Минпрома получили господдержку в 3,8 раза меньшую, чем в такой же период прошлого года.

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