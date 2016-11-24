Ленинградская область, 24 ноября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Ленинградская область занимает 80-е место среди других регионов России по качеству питьевой воды. Об этом сегодня, 24 ноября, на заседании областного правительства сообщила глава управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Глава управления напомнила, что источниками водоснабжения населения региона являются поверхностные (5%) и подземные воды (95%). При этом в большинстве водных объектов Ленобласти вода оценивается как загрязненная по многим показателям. Это связано с природными особенностями и высокой техногенной загрузкой на окружающую среду.

«Особую опасность представляют неочищенные и недостаточно очищенные сточные воды, сбрасываемые в такие водные объекты, являющиеся источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения, как Нева, Луга, Вуокса, Свирь, Волхов. По показателям качества питьевой воды Ленинградская область не просто находится в черном списке регионов России — мы занимаем 80-е место. Можно сказать, последние с конца», — констатировала Ольга Историк.

В частности, удельный вес проб воды из поверхностных водоисточников, несоответствующих требованиям санитарного законодательства по санитарно-химическим показателям (железо, марганец и т.д.), в 2005 году составил почти 65%, в 2014 году — 58%. По микробиологическим показателям, по данным 2015 года — 46%, в 2014-м — 35%. Оба этих показателя также значительно превышают показатели по РФ: по санитарной химии средние показатели по России — 23%, по бактериологии — около 14%.

В таких районах, как Волховский, Киришский, Выборгский, Приозерский, Тихвинский, поступающая из открытых водоемов вода по проценту нестандарности проб изначально составляет от 70% до 100%.

Результаты проб воды из подземных источников несколько лучше, но все же не соответствуют нормам санитарного законодательства. В 2015 году из исследованных проб 32% не соответствовало нормам, в 2014 году — 31%. Серьезный уровень несоответствия подземных вод по санитарно-химическим показателям показали Бокситогорский, Приозерский, Подпорожский, Кировский, Тихвинский районы.

Прослеживается отчетливое ухудшение качества водоисточников по микробиологическим показателям. Так, если поверхностные источники давно загрязнены, то загрязнение подземных вод отмечается в последние годы. «Основная причина — сброс в водоемы и на рельеф местности без очистки и обеззараживания неочищенных сточных воды или недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых и промышленных стоков», — подчеркнула глава регионального Роспотребнадзора.

По данным надзорного ведомства, на территории Ленобласти имеется 361 сооружение по очистке сточных вод, из которых 131 (более 36%) отнесены к третьей группе санитарно-биологического благополучия, то есть находятся в неудовлетворительном состоянии.

Так, из 18 канализационно-очистных сооружений (КОС) Бокситогорского района 13 отнесено к третьей группе. В Волосовском районе 12 из 17-ти имеющихся КОСов. В Выборгском районе — 19 из 57-ми КОСов. Всего на территории области 16% КОСов разрушены и 134 (37%) требуют проведения капитального ремонта или реконструкции.

Еще одной причиной несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, по словам Ольги Историк, является отсутствие зон санитарной охраны и невыполнение необходимых мероприятий в этих зонах. В 2012 году их было 36%, сегодня — более 53% территорий имеют зоны санитарной охраны. Этот показатель также ниже российского: в РФ он составляет 47% в 2012 году, сейчас — 70%.

Наименьшее количество проектов санитарных зон разработано в Ломоносовском, Волосовском, Всеволожском и Кировском районах. «Таким образом, учитывая, что чуть менее 50% территорий не имеют зон санитарной охраны, возможно систематическое загрязнение подземного водоносного горизонта и воды поверхностных водоемов», — отметила Историк.

По результатам санитарно-гигиенического мониторинга, доля неудовлетворительных проб питьевой воды в распределительной сети по микробиологическим показателям составила порядка 5%, тогда как в РФ — 3,5%. Особенно неудовлетворительное качество питьевой воды отмечено в Выборгском районе Ленобласти.

По санитарно-химическим показателям превышение нормативов зафиксировано в Волховском, Лодейнопольском, Выборгском, Кировском, Подпорожском, Приозерском, Тихвинском, Тосненском районах. Тогда как среднеобластной показатель оставляет 18,9%, по РФ — 14,3%.

«Ухудшению качества воды, подаваемого населению области, способствуют также неудовлетворительное состояние водопроводной сети. Степень изношенности оценивается в 68%. Есть сети, изношенные почти на 100%. Даже относительно благополучная вода, попадая в такие сети, может оказать негативное влияние на здоровье населения», — пояснила Ольга Историк.

Читайте ранее в этом сюжете: Вспышку острой кишечной инфекции в Ленобласти удалось локализовать

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года в Ленобласти был зафиксирован случай массового отравления жителей питьевой холодной водой. В первой половине января десятки жителей поселка Большие Колпаны Гатчинского района обратились к врачам с признаками кишечной инфекции. Подавляющее число заболевших — дети. Как установлено, причиной ЧП стало недостаточное обеззараживание водопроводной воды.