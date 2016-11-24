Москва, 24 ноября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Ряд соревнований Армейских международных игр в 2017 году планируется провести на территории Китая, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Об этом сегодня, 24 ноября, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на конференции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM АрМИ — 2016

Шойгу подчеркнул, что Армейские международные игры стали современной формой боевой учебы. «В этом году в них участвовало более 100 команд из 19 иностранных государств. Второй год подряд российские военнослужащие завоевывают первое общекомандное место», — отметил глава военного ведомства.

Министр уточнил, что в настоящее время ведется активная подготовка к третьим Армейским международным играм.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, первые Армейские международные игры прошли с 1 по 15 августа 2015 года на 10 армейских полигонах в разных регионах России — в Ейске, Острогожске, Каспийске, Кстово, Муроме, Новосибирске, Рязани, Саратове. В играх принимали участие представители 17 стран. Победителем «АрМИ-2015» стала российская команда.

Вторые Армейские международные игры-2016 прошли с 30 июля по 13 августа в России и Казахстане. Всего в 23 конкурсах АрМИ-2016 принимали участие 121 команда из 19 стран мира. Первое место завоевала команда России, второе — Казахстана, третье — Китая.