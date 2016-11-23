Берлин, 23 ноября, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Федеральное правительство Германии не собирается каким-либо образом вмешиваться в строительство газопровода «Северный поток-2». Решение о дальнейшей реализации проекта принимают компании, заявил глава департамента по международной энергетической политике в министерстве экономики и энергетики ФРГ Урсула Борак в интервью агентству Sputnik на полях международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016.

Kremlin.ru Церемония открытия газопровода Северный поток. 2011

Борак как представитель федерального правительства подчеркнул, что «Северный поток-2» является проектом компаний, и им решать отказываться от него или нет. Власти же ждут решения, и пока не знают о намерениях компаний.

«Со стороны политики мы никак не вмешиваемся», — отметил Борак.

Напомним, что 21 ноября глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что «Северный поток-2» не будет построен, потому что Россия перестанет в нем нуждаться за счет расширения доступа компании «Газпром» к газопроводу Opal. Дело в том, что Европейская комиссия в конце октября одобрила расширение до 80% доступа российской компании к газопроводу Opal, в который поступает газ «Северного потока». По Opal в ФРГ поступает российское голубое топливо, но из-за ограничений европейских регуляторов труба загружена только наполовину. Российская сторона уже не первый год стремилась получить полный доступ к мощностям трубы, однако ЕК ранее отказывала.

Сама Польша приложила немало усилий, чтобы создать для реализации «Северного потока-2» немало препятствий. Польский регулятор долго откладывал с принятием решения о выдаче разрешения проекту, и в итоге отказал. Но из-за ситуации с Opal эти усилия оказались тщетны. По словам Ващиковского, Варшава получила сильного конкурента, который нарушает планы по использованию СПГ-терминала в Свиноуйсьце, под угрозой оказывается проект строительства польско-норвежского газопровода, также значение теряет польско-российский газопровод «Ямал».

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Решением ЕК оказалась недовольна и Украина. Так, в начале ноября вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе призвал Еврокомиссию пересмотреть свое решение насчет расширения доступа «Газпрома» к газопроводу Opal. Климпуш-Цинцадзе назвал действия ЕК неожиданными. Само решение, по мнению вице-премьера, нарушает принципы конкуренции.

В то же время издание Der Standard недавно писало, что, вопреки усилиям Польши, заблокировать «Северный поток-2» и протестам со стороны Украины, в Европе все равно ищут обходные пути для того, чтобы профинансировать проект. А вице-президент Александр Медведев «Газпрома» ранее сравнил отказ от строительства «Северного потока-2» с провалом для всей Европы.

Отметим, что до конца года Объединенная металлургическая компания планирует поставить для строительства «Северного потока-2» более двух тысяч тонн труб большого диаметра. Кроме того, поставками труб для реализации проекта, помимо этого предприятия, также занимается и Челябинский трубопрокатный завод. Об этих планах сообщалось во вторник, 22 ноября.