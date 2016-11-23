Краснодар, 23 ноября, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Обманутые дольщики, которые купили квартиры в жилых комплексах по ул. имени Евгении Жигуленко, 3 и ул. Домбайской, 10 в городе Краснодаре, заручились поддержкой властей в решении их наболевшего вопроса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 23 ноября, в ходе вчерашней встречи инициативной группы дольщиков компании «Счастье» с и.о. главы города Евгением Первышовым жильцам долгостроев было обещано, что график достройки жилых комплексов «Территория счастья» будет разработан уже к середине декабря.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Строящийся дом

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Перед встречей, которая собрала более 100 человек, замглавы Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в настоящее время в соответствии с разрешительной документацией по ул. им. Евгении Жигуленко, 3 ООО «Кубань Строй Стандарт» строит 16-этажный трехсекционный дом, рассчитанный на 525 квартир и 16-этажный двухсекционный дом на 350 квартир. По ул. Домбайской возводится 16-этажный двухсекционный 318-квартирный жилой комплекс. При этом заявленные сроки сдачи домов в эксплуатацию неоднократно переносились, сейчас работы на объектах не ведутся или идут медленно.

Между тем, как заверил замгенерального директора по производственным вопросам ООО «Кубань Строй Стандарт» Юрий Кашуба, руководство компании прорабатывает возможность поиска необходимых средств для возобновления строительства. Сложнее, по его словам, обстоят дела в жилом комплексе по ул. Домбайской, 10. Там готовность составляет около 60%. На объект выданы техусловия на подключение к сетям водо‑ и теплоснабжения, подписан договор технологического присоединяя к сетям электроснабжения.

«До 15 декабря необходимо вместе с застройщиком разработать «дорожную карту» по достройке жилых комплексов. Это должен быть подробный план-график, предусматривающий все этапы и четкий срок завершения строительства всех литеров», — поставил задачу руководитель администрации города, добавив, что этот график должен быть подписан строительной компанией и согласован с департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края и городским департаментом строительства.

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Также Евгений Первышов сообщил, что все работы будут идти под постоянным и пристальным контролем со стороны профильных ведомств.

Следующая встреча с дольщиками намечена на середину декабря.

Напомним, на днях обманутые дольщики, вложившиеся в строительство жилого комплекса «Территория счастья» в Краснодаре, устроили голодовку. Они заявили, что прокуратура и городские власти не обращают внимания на их проблемы, и призвали губернатора Вениамина Кондратьева повлиять на строительную компанию «Счастье».

На встречу с пикетчиками вышел заместитель главы Краснодара Евгений Наумов, который сообщил о готовности и.о. мэра города Евгения Первышова встретится с дольщиками. Протестующие согласились на время приостановить бессрочную голодовку, однако заверили, что если доводы властей окажутся неубедительными, то акцию протеста они возобновят.

На сегодня готовность первого литера по ул. Евгении Жигуленко составляет порядка 85%, второго — около 70%. Полностью решены вопросы по сетям — получена справка о выполнении техусловий по подключению к сетям электроснабжения, выданы техусловия на теплоснабжение и техусловия на подключение к сетям водоснабжения.