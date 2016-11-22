Минск, 22 ноября, 2016, 19:56 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии увеличило минимальные рекомендуемые экспортные цены на некоторые виды молочных продуктов. Соответствующая информация размещена на сайте министерства.

Pixabay.com Молочная продукция

На сайте министерства опубликованы экспортные цены на мясо (говядину и свинину), некоторые виды молочной продукции и хлебопродукты. Согласно представленной информации, решением созданной распоряжением председателя Совмина республики № 63р от 19 июня 2009 минимальные рекомендуемые экспортные цены на сливочное масло жирностью 72,5% увеличена на 3,1% (до 330 российских рублей за 1 кг), жирностью 82,5% — на 2,9% до RUB360 за 1 кг, на сыры и сырные продукты жирностью 45% и ниже — на 3,7% до RUB280 за 1 кг, жирностью выше 45% — на 3,6% до RUB285 за 1 кг, на сухое цельное молоко жирностью 25% и сухой молочный продукт жирностью выше 1,5% — на 4,4% до RUB235 за 1 кг.

Напомним, 7 августа 2014 года Владимир Путин и Дмитрий Медведев обнародовали решения по ограничению импорта продовольствия из стран, которые применили политические и экономические санкции к России. Александр Лукашенко 11 августа заявил о необходимости «человеческого отношения» к западным поставщикам продовольствия на российский рынок, чьи интересы пострадали от применения Россией ответных санкций. Лукашенко заявил, что запрещённые к ввозу на территорию РФ продтовары следует сбывать и перерабатывать в Белоруссии, т.к. ограничения поставок продовольствия на российский рынок не означают применения таких же мер в отношении рынка постсоветской республики. После этого начались активные переговоры между чиновниками Белоруссии и стран ЕС на тему совместного извлечения выгод из «белорусского продовольственного оффшора«.Вскоре после этого российские партнёры белорусских поставщиков стали жаловаться на рост цен. Посол Белоруссии в России Игорь Петришенко 26 марта 2015 года прокомментировал ситуацию: «Действительно, в Минске по сравнению с Москвой на отдельные товары цены ниже. Но обвинять белорусов в том, что они задрали вверх отпускные цены на свою продукцию при продаже в Россию, некорректно. Тем более что президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался категорически против самой идеи наживаться на проблемах россиян. Да, мы не можем работать в убыток себе, но и хапужничество — не наш путь. Вот это главное!».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году поставки продовольствия из Белоруссии в Россию демонстрировали позитивную динамику, несколько омрачённую сообщениями Россельхознадзора о контрабанде из Евросоюза, Турции и других стран, попавшим под российское «продовольственное эмбарго». Также имелись и имеются претензии российского ведомства к качеству белорусской продукции.