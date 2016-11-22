Минск, 22 ноября, 2016, 19:27 — ИА Регнум. Недопустимо, когда официальные ведомства не публикуют опровержений и не извиняются после допущенных ошибок. Как сообщает ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 ноября, в Минске заявил журналистам глава МИДа Белоруссии Владимир Макей, отвечая на вопрос о критике российскими чиновниками качества белорусской продукции.

Фото: МИД Белоруссии

«Я не хотел бы вдаваться в детали и подробности, но мы договорились с моим коллегой, Сергеем Викторовичем (главой МИД РФ Сергеем Лавровым, — прим. ИА REGNUM ), о том, что такими случаями должны заниматься специалисты. И не надо придавать их огласке, а надо спокойно решать на уровне экспертов, не допуская широкого тиражирования в средствах массовой информации», — сказал Макей.

Он выразил заинтересованность в конструктивном, хорошем и нормальном торгово-экономическом сотрудничестве между Белоруссией и Россией. В этом заключается «основа развития и Союзного государства, и других наших интеграционных объединений», считает Макей.«Еще раз повторюсь, мы вчера очень детально обсуждали этот вопрос с Сергеем Викторовичем. Я думаю, мы договорились о том, что эти вопросы должны решаться тихо, спокойно, без шума, без публичной огласки на уровне соответствующих экспертов», — цитирует министра пресс-служба МИД Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию стала масштабным и высокодоходным бизнесом практически сразу после того, как в 2014 году Александр Лукашенко озвучил отказ официального Минска присоединяться к ответным санкциям России в отношении продовольствия из стран, до этого применившим к РФ экономические и политические санкции. Более того: Лукашенко предложил странам Запада и их сателлитам, присоединившимся к санкциям, сбывать продукцию в Белоруссии, что положило начало формирования «белорусского продовольственного офшора».

Пресекая ввоз поставок «санкционки», Россельхознадзор также препятствует поставкам на российский рынок некачественной продукции белорусского производства. В 2014—2015 годах дело дошло до «колбасной войны» между Минском и Москвой. На сайте российского ведомства опубликовано множество сообщений о поставках контрабанды из ЕС и некачественного продовольствия белорусского производства, в том числе в сопровождении недостоверных сведений в белорусских сопроводительных документах, что вызывает раздражение руководства формально союзной Белоруссии.

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