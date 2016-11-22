Москва, 22 ноября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Вопрос строительства Северо-Восточной хорды в Москве не утихает. Жители района Вешняки и общественники продолжают выступать против проекта новой автотрассы. Причины все те же: уничтожение деревьев в «Кусково», преступная близость к памятнику архитектуры 1644 года — Успенской церкви в Вешняках и недопустимая нормативами строительства прокладка дороги над тремя тоннелями крупнейшего в городе канализационного коллектора.

Sevizm.mos.ru Дорожная хорда

Экологическая катастрофа

Опубликованные в сети петиции в защиту района Вешняки набирают подписи. Создатели документа бьют тревогу — в случае прокладки новой дороги в утвержденном виде грядет экологическая катастрофа.

«Автомагистраль провалится в разрушенный весом хорды и вибрациями коллектор. Оттуда начнут выходить 3 млн кубических метров фекальных стоков в сутки и зальют всё — метро, железную дорогу, саму автомагистраль, все жилые дома в радиусе нескольких километров, этим ядом зальется парк «Кусково» и, естественно, храм Успения Божией Матери в Вешняках», — сообщается в тексте петиции «Остановите строительство Сев.-Вост. хорды по ул. Кр. Казанец, где проходит канализация!».

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О необратимых последствиях реализации проекта планировки участка Северной рокады от шоссе Энтузиастов до МКАД неоднократно заявляли эксперты и градозащитники: трасса нарушит археологический слой церкви Успения, уровень вибрации, создаваемый в зданиях близлежащих к автотрассам, может разрушить памятник архитектуры, а начавшаяся вырубка зеленых насаждений на особо охраняемой природной территории парка «Кусково» противоречит закону.

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Борьба за парк

Стройка новой магистрали постоянно натыкается на препятствия. После проведения работ по вырубке 2 гектаров деревьев в июне 2016 года на территории «Кусково» жители Вешняков организовали круглосуточное дежурство. «Дежурство продолжается до сих пор. Больше никто не трогал деревья. Сами строительные работы проводятся в вялотекущем режиме: порядка пяти рабочих находятся ежедневно на улицах Красный Казанец и Первая Маевка. Они создают больше видимость работ: сейчас ход строительства несравним с тем, что было летом», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM член инициативной группы «Спаси Вешняки» Ирина Кузнецова.

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Власти самоустранились

Количество жалоб на действия мэрии Москвы (уничтожение лесополосы на территории исторического парка «Кусково» и имеющиеся нарушений в проектной документации новой транспортной магистрали) только растет: активисты, депутаты и общественники обращались к президенту, в правительство, в прокуратуру, в Госдуму, в Совет Федерации, Совет по правам человека и другие инстанции. Однако процесс не сильно сдвинулся с места.

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Как пояснила Кузнецова, после провала акта государственной историко-культурной экспертизы по храму, о чем департамент культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие) официально сообщил на своем сайте 2 ноября 2016 года, жители обратились в Генпрокуратуру РФ и Министерство культуры РФ (Минкультуры) с требованием применить их законные полномочия и срочно принять меры по приостановке всех строительных работ по участку Северо-Восточной хорды.

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«Факт отмены департаментом акта от 12 сентября 2016 года по церкви Успения означает, что на сегодняшний день проектировщиками участка Северо-Восточной хорды и строительными властями города Москвы не выполнено ни одно законное требование по охране церкви. Так как в настоящее время строительные работы активно продолжаются, в том числе и непосредственно около Церкви Успения, требование о приостановке работ становится необходимым», — отметила она.

Кроме того, Кузнецова сообщила, что 17 ноября 2016 года она получила официальный ответ от заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры РФ Георгия Сытенко, в котором сообщается, что дано поручение о проведении внеплановой проверки в отношении Мосгорнаследия (письмо есть в распоряжении ИА REGNUM ).

Напомним, в принятой резолюции участников Круглого стола, который проходил в Мосгордуме 3 ноября 2016 года, сообщается, что «имеющаяся разрешительная и проектная документация не может являться основанием для нецелевого использования участков и строительства Северо-Восточной хорды на землях «Кусково», не может служить основанием для нарушения законов города Москвы и РФ, не отменяет строительных норм и условий госконтрактов».

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Мосгордумы Николай Зубрилин (КПРФ), совместно с прокуратурой РФ и Министерством культуры РФ создана рабочая группа, целью которой является проверка законности действия московских властей в отношении проведения подготовительных работ к строительству хорды в районе Вешняки.

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