Симферополь, 22 ноября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Проблем с поставкой турбинного оборудования для Симферопольской ТЭС нет — первый блок станции будет сдан в 4 квартале 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Технопромэкспорте» в ответ на просьбу прокомментировать сообщения об отставании от графика строительства электростанции под Симферополем.

Siemens Pressebild Монтаж ротора паровой турбины

«Проблем с поставкой турбинного оборудования для электростанции в Симферополе нет. Сейчас готовятся места для приёмки турбин на объекте. Первый блок станции будет сдан в 4 квартале 2017 года», — заявили в компании корреспонденту ИА REGNUM.

На Симферопольской ТЭС планируется поставить 8 турбин суммарной мощностью 450 МВт, уточнили в компании. В то же время газотурбинное оборудование для Симферопольской электростанции «на данный момент еще не закуплено». Ранее источник в правительстве Севастополя заявил ИА REGNUM, что электростанция будет работать на газовых турбинах Siemens, однако в «Технопромэкспорте» подчеркнули, что подрядчик турбинного оборудования пока не определен.

«Подрядчик турбинного оборудования для строительства электростанции в Крыму будет определен посредством конкурсной процедуры», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM.

При этом в «Технопромэкспорте» также опровергли предположения о намерении перебросить в Крым турбины Siemens, закупленные для ТЭС Тамани.

«Вопрос об использовании турбинного оборудования, закупленного «Технопромэкспортом» у Siemens для проекта в Тамани, на территории Крыма никоим образом не рассматривается в силу взятых на себя контрактных обязательств, а также специфики проектов, которые отличаются по производственным и техническим характеристикам», — сообщили в «Технопромэкспорте».

Как сообщало ИА REGNUM, «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех») заключил контракты на возведение корпусов Симферопольской и Севастопольской ТЭС с санкт-петербургским ЗАО «Трест «Севзапэнергомонтаж».

Стоимость первого контракта — 5 млрд рублей, второго — 5,3 млрд рублей. Изначально предполагалось, что трест СЗЭМ должен ввести в эксплуатацию по одному энергоблоку на новых Симферопольской и Севастопольской ТЭС в сентябре 2017 года и по второму — в марте 2018 года. Однако позже обнаружилось отставание от графика в строительстве обоих объектов.

По итогам осмотра строительства Симферопольской ПГУ-ТЭС, в августе министр энергетики России Александр Новак поручил устранить отставание при строительстве до 1 ноября. В конце октября член комитета Госдумы РФ по энергетике Михаил Шеремет заявил о том, что энергоблоки на двух строящихся теплоэлектростанциях в Симферополе и Севастополе будут запущены к декабрю 2017 года.

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18 ноября директор республиканского ГУП «Служба технического надзора» Владимир Александренко сообщил корреспонденту ИА REGNUM о приостановке строительства ТЭС под Симферополем в связи с задержкой поставки турбин из материковой России. По его словам, работы идут с отставанием от графика в один месяц. «Мы эти турбины ожидаем с 26 сентября», — сказал Александренко, уточнив, что его организация не контролирует монтаж такого оборудования, а отвечает только за строительство самого блока ТЭС.

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Директор Службы технического надзора Владимир Александренко на пресс-конференции в Симферополе 18 ноября также заявил, что работы на Симферопольской ТЭС приостановлены там, где идёт монтаж «большого оборудования», и подтвердил, что «турбины ещё не пришли».

Ранее источник в правительстве Севастополя заявил ИА REGNUM, что электростанции должны были работать на газовых турбинах Siemens, изготовленных на совместном предприятии в Санкт-Петербурге, однако в самой компании данную информацию опровергли.

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10 ноября газета «Ведомости» сообщила о том, что немецко-российская компания отказалась отдавать ТПЭ уже оплаченные турбины, которые должны были идти на строительство ТЭС в Тамани. Дочерняя компания «Ростеха» обратилась в правоохранительные органы в связи с неисполнением Siemens своих договорных обязательств.