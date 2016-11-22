Бишкек, 22 ноября, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Российские госорганы отменят решения о привлечении к административной ответственности за отсутствие добровольного медицинского страхования граждан Киргизии, пребывающих на территории России. Об этом сообщила пресс-служба посольства Киргизской Республики в Российской Федерации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Отмечается, что МВД России направило в адрес своих территориальных органов соответствующее указание. «В связи с этим посольство рекомендует киргизстанцам, которые были выдворены из Российской Федерации за отсутствие медстраховки, обратиться с соответствующим заявлением в Госслужбу миграции Киргизской Республики для решения вопроса об исключении данных заявителя из списка иностранных граждан, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации», — подчеркнули в киргизском диппредставительстве.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, порядка 700 тыс. граждан Киргизии трудятся в странах ближнего и дальнего зарубежья, по неофициальным — около 1,2 млн или почти 20% населения республики. При этом большинство киргизских мигрантов, порядка 80%, находятся в России.

Отметим, что изначально в «черном списке» Федеральной миграционной службы России находились 194 тыс. киргизстанцев, а в период с 2014 по 2016 годы из него были исключены 54 тыс. граждан Киргизской Республики.