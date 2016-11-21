Орел, 21 ноября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. В Орловской области разгорается новый скандал вокруг губернатора Вадима Потомского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

MabelAmber Гайка. Зажим

Одно из местных изданий опубликовало документы Главной военной прокуратуры о лишении Вадима Потомского военных званий подполковника и майора. Следом в Орле анонсировали проведение общегородского митинга за отставку Потомского с поста главы региона.

Ответы Главной военной прокуратуры и главного управления кадров министерства обороны РФ, направленные в адрес теперь уже бывшего члена КПРФ Андрея Рослова, опубликовал еженедельник «Красная строка». Из них следует, что в 2015 году прокуратура провела проверку законности присвоения воинских званий майора и подполковника Вадиму Потомскому. По результатам проверки приказы о присвоении этих званий были отменены как незаконные. На данный момент губернатор Орловской области имеет звание капитана запаса.

Отметим, что в официальной биографии губернатора Потомского на портале правительства региона указано, что в 1993 году он окончил Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное училище «с красным дипломом и золотой медалью. Инженер по эксплуатации радиотехнических средств». В течение пяти лет, с 1993 по 1998 год, проходил военную службу в Ленинградском округе. Упоминания о воинском звании Потомского в биографии на данный момент нет.

Вадим Потомский, как цитирует его «Коммерсантъ-Черноземье», заявил, что воинские звания получал «в уведомительном порядке еще лет десять назад во Всеволожске Ленинградской области».

«Приходит письмо — мол, вы теперь майор, приходите распишитесь. Я не отказывался, но все же считаю не совсем справедливой систему, при которой офицеры запаса получают повышения, не проходя действительную службу», — цитирует издание губернатора. Вместе с тем, по заявлению Потомского, ему «интересно лично для себя разобраться, как произошло лишение».

Между тем бывший депутат Орловского городского совета и теперь уже бывший член КПРФ Андрей Рослов заявил о намерении провести общегородской митинг за отставку губернатора Орловской области Вадима Потомского. Как сообщили «Орловские новости», Рослов рассчитывает на участие в митинге до 10 тыс. человек. Это, впрочем, не первая попытка Рослова отправить Потомского в отставку — в августе он уже собирал подписи за смену губернатора, за что и поплатился членством в КПРФ.

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Кризис в орловском отделении КПРФ наметился еще в прошлом году. «В Орловской области есть определенный раскол в рядах КПРФ. Губернатор Потомский — от коммунистов, но там, на родине лидера КПРФ, уже не те коммунисты, что были раньше… Поэтому там идет процесс переформатирования коммунистических ячеек. Налицо разброд и шатание», — сказал ранее профессор НИУ «Высшая школа экономики» политолог Олег Матвейчев. Проявился кризис, прежде всего, в результатах выборов. Так, в 2015 году в Орловском горсовете КПРФ получила лишь четыре мандата, при том что в предыдущем совете представители КПРФ занимали половину мест. На выборах в облсовет в 2016 году КПРФ получила лишь шесть мандатов, сократив представительство наполовину.

Согласно данным рейтинга влияния глав субъектов Российской Федерации, составленного Агентством политических и экономических коммуникаций по итогам октября, Вадим Потомский вошел в группу губернаторов с «сильным влиянием» — он оказался на 40-м месте, потеряв по сравнению с сентябрем одну строчку.