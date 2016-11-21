Краснодар, 21 ноября, 2016, 10:23 — ИА Регнум. В Краснодаре тщетные попытки обратить внимание на свои проблемы толкнули горожан, вложившихся в строительство многоэтажек компании «Счастье», на отчаянный шаг. Обманутые дольщики 19 ноября объявили голодовку. На пикет, на котором люди потребовали дать им ответ, когда же будет возобновлена стройка, собрались почти 40 человек, пишет «Юга.ру». Это не первая подобная акция. Жилой комплекс должен был быть сдан еще в первом квартале 2016 года, но до настоящего времени стройка не окончена, а строительство двух литеров полностью остановлено.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стройка

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136 млн рублей дольщиков похитил застройщик в Краснодаре

По словам дольщиков, руководство компании-застройщика признает, что у компании нет денег для завершения строительства ЖК на пересечении улиц Жигуленко и Петра Метальникова — при том, что продано около 90% квартир.

Ко второму дню голодовки количество голодающих обманутых компанией «Счастье» краснодарских дольщиков поубавилось. Дети, которых в воскресенье родители взяли с собой на пикет, переохладились. Однако, отчаявшиеся пенсионеры, женщины и стойкие мужчины решили не сдаваться и продолжать акцию до тех пор, пока не добьются от властей внятных комментариев и четкой стратегии помощи в решении сложившейся ситуации, пишет «Новая Кубань».

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На встречу с пикетчиками накануне днем все-таки вышел заместитель главы Краснодара Евгений Наумов. Обманутым дольщикам он сообщил, что с ними готов встретиться и.о. мэра города Евгений Первышов. Конструктивный диалог должен состоятся сегодня, 21 ноября, в 18:00.

Протестующие согласились на время приостановить бессрочную голодовку, однако заверили, что если доводы властей окажутся неубедительными, сразу же из здания администрации они прямиком направятся к месту пикета. На этот раз участники планируют согласовать с администрацией в рамках голодовки использование быстровозводимых конструкций, автомобилей и матрацев, которые разложат прямо на улице.

На сегодня генеральный подрядчик нескольких замороженных многоэтажек, в том числе, на улице Жигуленко и Домбайская (ЖК «Территория счастья» — жилой комплекс, который должен был быть сдан в начале текущего года, однако стройка неожиданно встала, и, по заверениям дольщиков, уже полгода на ней вообще не ведут никаких работ), находится в стадии банкротства, а у страховой компании отобрана лицензия.

Как сообщало ИА REGNUM, на крайние меры вынуждены были пойти и жильцы дома на улице Димитрова, 3/1. Этот 16-этижный дом компания «Жилсервис» намеревалась построить к концу 2012 года. К этому сроку дом возведен не был, а позже стройка была и вовсе заморожена. Обманутые люди встретились с властями и предпринимателями еще в середине июня 2015 года. Как утверждают дольщики, администрация тогда пообещала взять ситуацию под контроль. В ходе встречи было решено, что специалисты городского департамента строительства совместно с заказчиком и подрядчиком проведут детальное обследование дома, определят состояние новостройки и необходимые объемы строительных работ. Также в сжатые сроки определят график проведения, стоимость и сроки окончания строительства. После этого подрядчик заявил о готовности незамедлительно приступать к работам по достройке дома. Однако обещания выполнены не были.

Подробнее: Долгострой на улице Димитрова в Краснодаре обещали завершить этой веснойВ настоящее время дом находится на стадии 80-процентной готовности. Сроки строительства несколько раз переносились из-за прекращения финансирования московским паевым инвестиционным фондом. Предложенный им же генеральный подрядчик устранился от окончания работ, с ним застройщик ведет судебное разбирательство.

Строительство жилого комплекса на ул. Димитрова, 3/1 в Краснодаре предусматривает возведение двух 16-этажных четырехсекционных корпусов по смешанной — панельной и монолитной — технологии домостроения. Один из домов уже сдан и заселён. Строительство второго остановлено в 1 квартале 2014 года из-за прекращения финансирования.

Напомним, на сегодняшний день в Краснодарском крае в региональном реестре проблемных объектов долевого строительства числится 35 незавершенных объектов, общее количество пострадавших дольщиков — около пяти тысяч.