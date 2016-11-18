Москва, 18 ноября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Открытия авиасообщения с Египтом до нового года не исключено. Но пока нет объективной информации на данный момент. Египетская сторона проявляет все большую активность в вопросах обеспеченной безопасности. Так что заинтересованность возрастает. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции, сообщили в АТОР.

David Spinks Авиаперелёты

«Этот вопрос касается не только России, но и других стран. Но Египет заинтересован решить все до нового года. Но окончательное решение принимает наше Министерство транспорта, инспекция, которая должна поехать туда в начале декабря. Вот все будет зависеть от итогов этой поездки», — отметила она.

По словам Ломидзе, в связи с отсутствием Египта на первые места по популярности сегодня вышли те направления, которые могут служить относительной альтернативой отдыху в этой стране. Так, на данный момент среди зарубежных курортов лидируют Тунис, Таиланд, Турция и ОАЭ.

Среди горнолыжных направлений, несмотря на относительную дороговизну, в топе остаются Австрия и Италия. Вероятно, будет популярна Андорра.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 октября вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что ситуация с безопасностью в аэропорту Каира улучшилась, и выразил надежду на возобновление авиасообщения с Египтом в 2016 году.

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Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после того, как террористы взорвали пассажирский самолет с российскими туристами, вылетевший из египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Погибли 224 человека.

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