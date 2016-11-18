Багдад, 18 ноября, 2016, 08:00 — ИА Регнум.

С приближением освобождения иракского Мосула ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), кажется, все больше понимает, что вскоре лишится большей части или всех своих территорий в Ираке и Сирии. К сожалению, это может стать началом глобальной угрозы, которую представляют собой террористические группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку террористическая деятельность может стать единственным способом радикалов оправдания своего существования, пишет Мехмет Несип Огун в статье National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГ

Основным отличием группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от других террористических организаций стало то, что её руководство объявило о создании халифата, стать частью которого лидер радикалов Абу Бакр аль-Багдади призвал мусульман со всего мира. На этот призыв отозвалось более чем 35 тыс. иностранных боевиков, прибывших в Ирак и Сирию.

Так называемый халифат сформировал эффективный аппарат пропаганды, публикации которого стоит изучать для понимания конечных целей ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Например, в одной из своих статей радикалы подчеркивают, что захват территорий Западом не означает их поражения, поскольку для этого нужно лишить их воли и желания воевать. А настоящей победой для исламистов будет «жизнь в соответствии с верой и смерть во имя веры».

Из публикаций радикалов становится очевидно, что с потерей территории боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приглашают людей со всего света присоединиться к их делу, и если кто-то не может приехать в Ирак или Сирию, он может совершить теракт в ЕС или США.

В некоторых публикациях группировка даже дает детальное объяснение террористической тактики, важности того, чтобы намерения и связи террориста с халифатом были видны сразу. К примеру, в октябрьском номере одного из пропагандистских изданий группировки указывается, что массовое убийство можно организовать и без военной подготовки или огнестрельного оружия, поскольку целью теракта является вселение ужаса во врага. Иными словами, группировка стремится, чтобы граждане Запада относились друг к другу с подозрением и страхом.

Таким образом, лишившись захваченных территорий, группировка продолжит организацию и совершение терактов при каждом удобном случае. В этих условиях нужно быть готовым к повышенной террористической угрозе, поскольку терроризм — единственный инструмент, оставшийся в арсенале ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: На окраине Мосула обнаружено массовое захоронение полицейских, убитых ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)