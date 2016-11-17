Москва, 17 ноября, 2016, 23:23 — ИА Регнум. Вопрос о механизме по проведению расследований инцидентов в зоне карабахского конфликта остается актуальным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на традиционном брифинге 17 ноября.

ИА REGNUM Линия соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана

Согласно Захаровой, автором этой идеи является российская сторона. «Еще на трехсторонней встрече в Сочи в 2011 г. мы выступили с инициативой проведения расследования вооруженных инцидентов в зоне нагорно-карабахского конфликта. В развитие инициативы сопредседатели Минской группы вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ подготовили проект соответствующего механизма. Потом он прорабатывался также экспертами ОБСЕ. На саммите в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки завершить эту работу», — сказала Захарова.

По ее словам, на встрече в Санкт-Петербурге в июне, в которой принимали участие президенты Азербайджана, Армении и России, консенсус по этому вопросу достигнут не был. «Азербайджанская сторона настаивала на том, что в расследовании вооруженных инцидентов нет необходимости, так как ситуация в зоне конфликта на тот момент оставалась стабильной. В результате тема механизма не была отражена в заявлении, сделанном по итогам встречи в Санкт-Петербурге. Вместе с тем, на наш взгляд, вопрос о механизме остается актуальным», — подчеркнула представитель МИД России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, темы механизмов расследования инцидентов коснулся также президент Армении Серж Саргсян. По его словам, Армения хочет и готова подписать хоть завтра, хоть сегодня вечером соглашение о создании механизма расследований нарушений перемирия, так как армянская сторона хочет, чтобы и сопредседатели, и мировое сообщество точно знали, кто нарушает режим перемирия.

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«После апрельских событий мы собрались в Вене, там были министры иностранных дел стран-сопредседателей. Там было принято заявление. Почему заявление? Потому что азербайджанская сторона неохотно шла на это, но в конце вынуждена была как-то согласиться. А потом, вернувшись в Азербайджан, говорила, что это заявление сопредседателей, то есть они ни к чему не обязывают. После этого мы встречались в Санкт-Петербурге с участием президента России и тоже договорились создать механизм расследования инцидентов, ведь каждый раз азербайджанская сторона говорит о том, что нарушителями перемирия являются армянские стороны. Мы говорим: раз так, давайте создадим механизм расследования, тогда всему миру станет известно, кто нарушает режим перемирия. Второе, мы договорились расширить возможности личного представителя председателя ОБСЕ в регионе. К сожалению, до сегодняшнего дня ни то ни другое не работает», — рассказал Серж Саргсян.

По его словам, сопредседатели, по всей видимости, имеют уже подготовленный документ, но азербайджанская сторона не хочет этого документа: «Они говорят, да, конечно, это очень важно, но после того, как армянские стороны покинут азербайджанские районы».

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20 июня в Санкт-Петербурге при посредничестве президента России Владимира Путина состоялась встреча глав Армении и Азербайджана. По ее итогам стороны выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, отмечается, что президенты Азербайджана и Армении подтвердили достигнутые на последнем армяно­азербайджанском саммите в Вене 16 мая с. г. договорённости, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта и создание атмосферы, способствующей продвижению мирного процесса. С этой целью они условились, в частности, увеличить число международных наблюдателей в зоне конфликта, а также внедрить механизмы расследования инцидентов.

25 июня президент Азербайджана заявил, что в механизме расследования инцидентов на данном этапе нет надобности. «Во-первых, этих механизмов не существует. Нам никто конкретно не говорит, что будут представлять из себя эти механизмы. В таком случае рассматривать сегодня этот вопрос было бы неправильно. Во-вторых, в чем заключается его смысл? Если под этим подразумевается «замораживание» конфликта и принятие каких-то дополнительных мер на линии соприкосновения, то Азербайджан, конечно, не пойдет на это. Это может быть при продолжении положительной динамики в переговорном процессе, чтобы мы увидели конкретные результаты, чтобы мы знали сроки освобождения наших территорий — в этом случае могут быть разработаны различные механизмы, лишь тогда может быть рассмотрен данный вопрос», — заявил Ильхам Алиев.

По его словам, в заявлении, которое было принято по итогам встречи в Санкт-Петербурге, отмечалось, что в последнее время на линии соприкосновения войск обстановка стабилизировалась, режим прекращения огня восстановлен, что расценивается как положительное явление. «В таком случае нет никакой надобности в применении механизма расследования инцидентов. То есть, и это условие не было принято», — заявил азербайджанский президент.