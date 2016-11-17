Москва, 17 ноября, 2016, 18:20 — ИА Регнум. После ареста бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева выяснилось, что в «разработке» силовых структур находились также и другие высокопоставленные чиновники — вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента Андрей Белоусов, а также глава департамента корпоративного управления МЭР Оксана Тарасенко. Любопытно, что под наблюдением силовых структур оказалась и помощник первого вице-премьера Игоря Шувалова Марина Романова. Могла ли прослушка Романовой дать какую-то информацию на Шувалова?

Government.ru Игорь Шувалов и Алексей Улюкаев

Как пишут СМИ, «дело Улюкаева» может затронуть уже нескольких высокопоставленных чиновников. Ведь на распорядительных документах по приватизации «Башнефти», в том числе и на акте оценки госпакета, например, стоят подписи начальника Росимущества Дмитрия Пристанскова, а также самого первого вице-премьера Игоря Шувалова, который курирует в правительстве, среди прочего, финансово-экономический блок, инвестиционную политику и приватизацию госкомпаний, а также подготовку к чемпионату мира по футболу.

Многие обратили внимание на тот факт, что как Дворкович, так и Белоусов публично выступали против покупки «Роснефтью» акций «Башнефти». СМИ также неоднократно указывали на аналогичную позицию вице-премьера Игоря Шувалова по вопросу приватизации, и неудивительно, что последние события теперь рассматриваются в контексте конфликта между кабинетом министров и «Роснефтью» в лице председателя компании Игоря Сечина. Вице-премьер, впрочем, в своё время высказывался о варианте с «Роснефтью» намного сдержаннее своих коллег, однако однозначно указывал на предпочтительность сделки с «Лукойлом» Вагита Алекперова.

«Надо обязательно все взвесить… «Роснефть» — это хорошо, может быть, при определенных условиях. «Лукойл» в настоящий момент выглядит, что даже отлично. Поэтому мы будем разные позиции сверять и обсуждать», — говорил Шувалов в интервью BFM.

Между тем судьба участия «Роснефти» в торгах за акции «Башнефти» долгое время оставалось неопределенной — более того, в августе СМИ сообщили о том, что президент Владимир Путин решил отказать «Роснефти» в возможности участвовать в сделке. Именно тогда с обоснованием этого решения выступил Улюкаев, а Дворкович и Белоусов подчеркнули нецелесообразность участия «Роснефти» в сделке. Как известно, вскоре ситуация резко изменилась, и Улюкаев планы «Роснефти» на «Башнефть» неожиданно одобрил. Сделка была благополучно закрыта.

Между тем после того, как стало известно о планах правительства по приватизации сначала «Башнефти», а потом и «Роснефти», в информационном пространстве поднялась волна всевозможных разоблачений. В эпицентре скандалов вновь оказался вице-премьер Игорь Шувалов — его обвинили в незаконном обогащении и сомнительных сделках.

В конце мая оппозиционер Алексей Навальный, уже давно собиравший компромат на Шувалова, заявил о том, что его Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обнаружил у вице-премьера незадекларированный Rolls-Royce Phantom стоимостью 40 млн рублей. Однако вскоре эту новость затмило скандальное высказывание Шувалова о малометражных квартирах в Казани. «Нам показали квартиры 20 кв. м, кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья», — процитировал сайт «Событие» слова Шувалова.

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Вскоре Навальный подхватил эстафету и удачно затронул «квартирный вопрос», опубликовав материалы о скупке доверенным лицом Шувалова, юристом Сергеем Котляренко сверхдорогих квартир в знаменитой высотке на Котельнической набережной, где вскоре за государственный счет должен пройти капитальный ремонт. Рыночная стоимость всех квартир общей площадью более 700 кв. м оценивается более чем в 600 млн рублей. По данным расследования, скупать квартиры Котляренко начал в 2014 году. Ранее юрист работал с вице-премьером в Росимуществе, правительстве и администрации президента.

Позже, в середине июля, оппозиционер также поделился результатами расследования о находящемся в пользовании, но незадекларированном самолете Шувалова Bombardier Global Express, и для большего накала добавил подробности о том, как жена вице-премьера Ольга Шувалова использует лайнер для перевозки собак породы корги на выставки по всему миру. Фотографии собак, отправившихся на частном самолете в путешествие по Европе, бурно обсуждались и в СМИ, и в соцсетях.

При этом в ходе телефонного разговора жена чиновника охотно подтвердила тот факт, что использовала джет для перевозки собак, которых, по ее словам, возят на выставки международного уровня «защищать честь России». Позже она заявила, что сотрудники ФБК неверно истолковали ее слова, и обещала подать на них в суд, однако выложенный в сеть телефонный разговор подтвердил правоту сотрудников. А в начале августа Шувалов прилетел в Екатеринбург на том самом скандальном самолете, чтобы проверить, как идет подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года.

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На фоне скандальных заявлений Игорь Шувалов тогда организовал закрытую встречу для представителей СМИ. По словам главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, во время встречи Шувалов рассказал, что упомянутый в расследовании самолет он, как и его жена, каждый раз арендует, и не является его владельцем или основным пользователем. Что касается квартир в доме на набережной, то недвижимые объекты, по словам Шувалова, используются для дальнейшей перепродажи — как инвестиционные вложения в слепой траст, деятельность которого полностью задекларирована.

Впрочем, такое объяснение удовлетворительным показалось не всем — как писали тогда некоторые СМИ, скупившего через доверенное лицо 11 квартир вице-премьера, теоретически могут обвинить в неуплате налогов, поскольку указанные объекты отсутствуют в его официальной декларации о доходах. Журналисты указывали, что не платит налогов Шувалов якобы и со своей недвижимости в Австрии и Великобритании, поскольку она считается взятой в аренду — по данным ФБК, Шувалов арендует замок в Австрии и квартиру в Лондоне сам у себя.

Дополнила сюжет о незаконном имуществе Игоря Шувалова прогремевшая в конце октября новость о том, что на проходившем 24−27 октября форуме «Валдай» вице-премьер раскритиковал премьер-министра Дмитрия Медведева за его чрезмерное внимание к теме коррупции в период своего президентства. О критическом замечании вице-премьера некоторые СМИ со ссылкой на пользователей Telegram.me заявили лишь 27 октября, а в пресс-службе Шувалова данную информацию комментировать отказались.

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В конце 2011 года ФАС нашла нарушения в работе РЖД с дочерними компаниями и с клиентами и наложила штраф 2,24 млрд рублей. В 2013 году Медведев поручил Шувалову и главе ФАС Игорю Артемьеву разобраться в ситуации. Несмотря на то, что Якунин апеллировал лично к Медведеву, требуя от правительства вернуть ему 350 тысяч вагонов, переданных дочерним компаниям, или возместить убытки, в середине 2015 года Якунин ушел в отставку.

С другой стороны, Шувалов выступал оппонентом идее импортозамещения в лекарственной сфере, и в частности созданию неконкурентных условий в закупках продукции отечественных производителей (в первую очередь — «Ростехнологии»). При обосновании своей точки зрения вице-премьер апеллировал к недопустимости нерыночных прибылей, а также к тому, что инициатива приведет к произволу региональных властей при проведении госзакупок.

Сложны отношения вице-премьера и с игорным бизнесом — Шувалова обвиняли в желании зачистить лотерейный рынок от самостоятельных игроков и установить на нём монополию путем лоббирования законопроекта, предусматривающего создание государственных бестиражных лотерей и единой системы учета лотерейных билетов.

Впрочем, надо отметить, что популярные «имущественные» разоблачения не были единственной спорной темой, которая привлекла внимание к фигуре вице-премьера в течение последнего времени — довольно неоднозначной деятельность Шувалова оказалась также в качестве куратора проектов, связанных с модернизацией моногородов и подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

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В конце января Шувалов поручил Фонду по развитию моногородов создать в соцсети «ВКонтакте» платформу для связи между федеральными и региональными властями, а также населением и бизнесом моногородов по вопросам развития монопрофильных населенных пунктов. Как тогда указывал сам Шувалов, соцсеть выбрана в связи с тем, чтобы не пришлось тратить средства на разработку специального информационного ресурса.

Тогда инициатива экспертами в лучшем случае была встречена весьма сдержанно, а иногда вызывала и бурю критики. Между тем на обучение и работу специалистов в Московской школе управления «Сколково» правительство планировало выделить до 2 млрд рублей.

Однако самое интересное заключается в проектах, направленных на преобразование российских моногородов, где фактически монопольную власть получило конслатинговое бюро «Стрелка». В августе на проведенном первым вице-премьером совещании было одобрено предложение о разработке программы «Пять шагов благоустройства повседневности», которая призвана облагородить оживленные места, молодежные центры, достопримечательности, социальные учреждения, а также заброшенные и неэффективно используемые промышленные зоны моногородов.

В сентябре Фонд единого института развития в жилищной сфере под учредительством Агентства по ипотечному жилищному кредитованию заключил контракт с КБ «Стрелка» на разработку стандартов комплексного развития жилых территорий в России. За три года Фонд вместе с КБ «Стрелка» должны разработать федеральный перечень стандартов по жилищному строительству и развитию городских общественных зон в сложившихся районах застройки и при освоении новых территорий.

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В рамках этой программы, которая оценивается в 3,8 млрд рублей, в 40 крупных городах создадут новые общественные пространства к чемпионату мира по футболу в 2018 году. При этом контракт на разработку новых стандартов получен «Стрелкой» в обход предусмотренных законом о госзакупках конкурсных процедур, поскольку Фонд единого института развития в жилищной сфере является некоммерческой организацией. Комментируя в апреле идею этого проекта, Шувалов заявлял, что компетенции, которые есть у «Стрелки», могут помочь изменить внешний облик муниципалитетов.

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Между тем в своё время деятельность «Стрелки» ещё в 2015 году привлекла внимание Общероссийского народного фронта в связи с результатами конкурса на создание пособия с рекомендациями по благоустройству улиц Москвы. Выделенные на реализацию проекта 922 млн рублей оказались значительно выше реальных затрат на реализацию проекта. Само же консалтинговое бюро, как оказалось, на 80% принадлежит институту «Стрелка», которым через Благотворительный фонд поддержки образования и исследований в области медиа, архитектуры и дизайна владеет зарегистрированная на Кипре фирма «A&HH Эквитис Лимитед».