Минск, 17 ноября, 2016, 14:17 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы не насилуем историю. Плохо будет тем, кто это делает», — заявил 17 ноября Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции для представителей российских региональных СМИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Если у нас была такая история — её и надо оставить такой для наших детей», — сообщил Лукашенко. Он не стал обращаться к теме своего обещания подарить президенту России Владимиру Путину учебники истории Белоруссии, отметив, что работа над совершенствованием учебной литературы в Белоруссии ведётся.

«У нас там такая белиберда», — констатировал Лукашенко, говоря о школьных учебниках.

«Сколько у нас там дурноты!» — воскликнул Лукашенко, говоря о проблемах белорусского образования.

Говоря о негативных тенденциях в белорусской системе образования в начале 90-х, Лукашенко обратил внимание на последствия пересмотра учебных программ и то, что ситуацию удалось исправить: «Все великие — от Пушкина до Достоевского, были в Белоруссии. Взяли, повыкидывали, и втискивали наши «письменьники» свои «творы». Всё вернули!»

Не вдаваясь в подробности отношения властей Белоруссии к Александру Пушкину, памятников ему и героям Отечественной войны 1812 года (которая Белоруссии официально не признаётся Отечественной), Лукашенко отметил: «Ангела Меркель говорит: «Я Достоевского прочитала!»

«Надо сохранить общее Отечество. Но его надо сохранить на основе общих принципов, личностей, событий», — сказал Лукашенко.

Бежать за «болонскими процессами», сообщил Лукашенко, не следует, хотя Белоруссия и является частью Болонского процесса. Он также обратился к праздникам, которые отмечаются в двух частях Союзного государства.

Говоря о праздновании 7 ноября в Белоруссии годовщин Октябрьской революции, он отметил: «Кучка людей — большевиков, перевернули страну. Почему? Потому, что куча проблем была».

«День независимости России. От кого вы празднуете независимость?» — задал он вопрос российским журналистам в ходе пресс-конференции.

«Вы называете это сейчас День России — это более приемлемо», — похвалил он руководство РФ. При этом он подчеркнул, что с праздничными датами «натворили много ерунды».

Иллюстрируя неприемлемое отношение к своему прошлому, Лукашенко обратился к малоизвестным страницам биографии своего идейного оппонента, в начале 90-х — председателя Верховного совета Белоруссии Станислава Шушкевича. «Или у нас Шушкевич — сжёг партийный билет на площади, — сообщил Лукашенко. — Как понимать этот его период жизни?»

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Александр Лукашенко обещал подарить Владимиру Путину учебники по истории Белоруссии. Дождался ли президент России подарка — неизвестно. Также напомним, 12 февраля Лукашенко подверг критике увлёкшихся «белорусизацией» местных «навуковцев» и потребовал подготовить хорошие учебники, так как нынешние «противно взять в руки».