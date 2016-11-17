Астрахань, 17 ноября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Новый закон, согласно которому с 1 января 2017 года регионы России должны перейти на новый порядок обращения с коммунальными отходами, вызывает много вопросов. До сих пор ряд проблем остается нерешенным. Об этом было заявлено на совещании, в котором приняли участие депутаты областной думы Астраханской области, городской думы Астрахани, глава администрации областного центра Олег Полумордвинов, представители профильных служб и ведомств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа региона 17 ноября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свалка мусора

Согласно федеральному закону, мероприятия по сбору, транспортировке, обработке, утилизации и захоронению мусора на территориях регионов будет проводить региональный оператор. То есть некая организация, отобранная по итогам открытого конкурса. И здесь множество «болевых точек», требующих решения на федеральном уровне, отметили собравшиеся.

Новшество предполагалось внедрить с начала текущего года, однако к тому моменту не были приняты необходимые федеральные подзаконные акты. Это существенно затрудняло подготовительную работу по реализации положений закона. Чтобы не создавать рукотворный во всех смыслах мусорный коллапс, дума Астраханской области предложила установить переходный период. Эту инициативу федеральные парламентарии и сенаторы поддержали. Однако даже годичная отсрочка существенно не помогла.

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Регоператору по вывозу мусора в Астрахани грозит наказание

«До сих пор ряд проблемных вопросов остается нерешенным. По-прежнему на федеральном уровне не утверждены требования к объектам размещения коммунальных отходов и перечень тех видов, захоронение которые запрещено. Нет правил обращения с мусором. Это только часть необходимых нормативных правовых и подзаконных актов», — уточнили в думе.

Еще один важный вопрос — тариф, который должен быть единым для регионального оператора. Между тем, как пояснила руководитель региональной службы по тарифам Ольга Зверева, методика по его расчету еще не принята. При этом государством регулируется лишь такая составляющая, как «обработка» коммунальных отходов. А вот расходы на транспортировку мусора — нет. Получается, что стоимость «вывоза» останется на усмотрение регионального оператора. По сути, служба по тарифам будет вынуждена учитывать любые представленные им расчеты, отметила Зверева.

Также пока неизвестно, что делать с теми отходами, захоронение которых законодательно запрещается. В теории они должны перерабатываться. Как пояснила заместитель председателя регионального парламента Ирина Родненко, на практике это требует развития целой индустрии вторичного сырья: от строительства мусороперерабатывающих заводов до реализации продукции другим предприятиям, которые затем будут использовать ее в своем производстве.

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Также много вопросов вызывает и экологический сбор, который должен уплачиваться производителями вторичных товаров. Он относится к неналоговым доходам федерального бюджета. Но механизм дальнейшего передвижения этих средств непонятен и не прозрачен. Участники совещания высказались за создание региональных экологических фондов, в которых бы аккумулировались эти денежные средства.

Как отметил член комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Александр Клыканов, такие проблемы возникают не только в Астраханской области, но и во многих российских регионах.

«Новый закон нацелен на экологическое оздоровление страны. Но территории оказались не готовы к его реализации. Документ нуждается в корректировке. Поэтому все чаще звучат предложения о необходимости отсрочки нововведения, чтобы более тщательно проработать все проблемные вопросы», — отметил Клыканов, добавив, что все предложения астраханских депутатов, а также возникающие сложности он намерен озвучить и довести до сведения коллег в федеральном парламенте.

Отметим, что «мусорная» проблема в последнее время в регионе только обострилась. Особенно это актуально для областного центра. Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько недель в Астрахани ситуация с вывозом ТБО сложилась критическая. В региональную думу и муниципалитет поступают многочисленные жалобы от жителей. Причиной «мусорного» коллапса стало несоблюдение организацией «Эко-Система», отвечающей за обращение с твердыми бытовыми отходами, графика вывоза мусора. Внутренняя напряженность, которая существует в настоящее время внутри самой компании, отразилась и на горожанах, ставших заложниками ситуации.