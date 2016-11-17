Минск, 17 ноября, 2016, 11:23 — ИА Регнум.



Aleksander Kaasik Калининград

Белоруссия готова подключиться к решению проблем Калининградской области и развивать с нею сотрудничество. Об этом сегодня, 17 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции для представителей российских региональных СМИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы отвечаем за Калининградскую область и если там проблема какая — они обращаются к нам по старинке».

По словам Лукашенко, ещё во времена СССР Калининградская область входила в зону влияния БССР. Из калининградского порта поставлялись в Белоруссию грузы, из союзной республики шли поставки в регион РСФСР и в Минске считали Калининградскую область «своей», «белорусской территорией».

«Мы были ответственны за эту территорию», — констатировал Лукашенко. Однако теперь уровень сотрудничества не тот и отношения Белоруссии с Калининградской областью проходят ревизию, о чём будут предметные переговоры с новым губернатором российского региона.

«Мы, как и в советские времена, не считаем Калининград чужой территорией», — сказал Лукашенко. При этом он отметил, что «мы не претендуем» и речь не идёт о присоединении Калининградской области к Белоруссии.

По всей видимости, Лукашенко вернулся к скандальной истории 2013 года, когда он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «Отдайте нам Калининградскую область». При этом Лукашенко обошёл вниманием другой скандал — конфискацию в Белоруссии калининградской электроники. Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября Александр Лукашенко заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться 22 ноября. Ожидается, что официальный Минск предъявит некие требования и обсудит принципы двусторонних отношений.