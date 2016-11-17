Екатеринбург, 17 ноября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге общественники провели культурную акцию в честь награждения города в 1973 году орденом Ленина за вклад в индустриализацию страны и победу в Великой Отечественной войне. Горожане вышли на Плотинку с красными флагами, символизирующими утраченный монумент — Краснознамённую группу, на котором была размещена увеличенная копия ордена Ленина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев Екатеринбург. Акция «Краснознамённая группа» 1

Акцию организовали активисты регионального отделения общественного движения «Суть времени». Она прошла 16 ноября. Именно в этот день в 1973 году Свердловск (ныне Екатеринбург) был награжден орденом Ленина. В 1974 году на Плотинке установили монументальную группу в виде 16 красных шпилей-знамён, а на ней был размещён орден Ленина. Вчера, 16 ноября, 16 активистов с красными флагами, по форме напоминающие шпили, выстроились и торжественно поднялись на шлюзовую камеру Плотинки, где был расположен монумент. Затем они выстроились в квадрат, изобразив на некоторое время Краснознамённую группу.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Краснознамённая группа без предварительных обсуждений была снесена в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии Екатеринбурга. Снос вызвал широкую волну возмущения. Впоследствии в городе было проведено несколько десятков уличных и массовых мероприятий с требованием вернуть на Плотинку Краснознамённую группу и орден Ленина.

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Активисты регионального отделения общественного движения «Суть времени» провели социологический опрос, согласно которому более 70% горожан высказались за возвращение монумента на прежнее место. Также было опубликовано «Открытое письмо» с требованием к властям приложить все усилия для возвращения памятника, которое подписали около 100 уважаемых и известных горожан, почётных жителей Екатеринбурга, таких как писатель Владислав Крапивин и художник Михаил Брусиловский.

Тем не менее, мэрия Екатеринбурга, чиновники которой заявляли, что готовы прислушаться к мнению общественности и горожан за прошедшее время так ничего и не сделали для возвращения монумента. Сами срезанные шпили уже более трёх лет лежат на складе одного из муниципальных предприятий.

За возвращение Краснознамённой группы неоднократно высказывался и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. И в начале 2016 года даже была создана рабочая группа, которой было поручено проработать вопросы, связанные с возможностью возвращения памятника. Однако впоследствии её деятельность прекратилась.

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Заявляли о возможном возвращении Краснознамённой группы и ордена Ленина в текущем году и городские власти. Правда, они настаивают на том, что монумент должен быть восстановлен на новом месте. В мэрии утверждают, что шлюзовая камера Плотинки не выдержит большой нагрузки, но это не помешало властям установить там после сноса Краснознамённой группы четырёхтонные «Олимпийские часы», которые стояли больше года. Также не сообщается, что именно делается для ремонта гидротехнического сооружения, если один из его элементов находится в неудовлетворительном состоянии. Также не рассматривается вариант конструктивного решения, при котором нагрузка со шлюзовой камеры переносится на тело плотины.

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Тем не менее, общественники готовы и дальше бороться за возвращение монумента на Плотинку. Они настаивают на проведении независимой экспертизы плотины и шлюзовой камеры, в результате которой будет установлено реальное состояние гидротехнического сооружения. По словам активистов, памятник, который был установлен за большой вклад свердловчан в победу в Великой Отечественной войне, должен вернуться в «сердце» города — на Плотинку.

Отметим, что каких-то официальных мероприятий по случаю годовщины награждения города орденом Ленина в Екатеринбурге не проводилось. Также на сайте мэрии не размещено какого-либо официального поздравления или заявления по случаю памятной даты.