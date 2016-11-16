Москва, 16 ноября, 2016, 22:33 — ИА Регнум. Межрайонная природоохранная прокуратура города Москвы подтвердила незаконность проезда транспортных средств в границах особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк Москворецкий» по адресу Живописная, 21, заявил корреспонденту ИА REGNUM член инициативной группы в защиту Живописной Ярослав Никитенко. Он отметил, что в ГПБУ «Мосприрода» внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Doomych Живописная улица

«Установлено, что в нарушение Федерального закона от 14.03.1995 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и закона города Москвы от 26.09.2001 №48 «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве» на особо охраняемую природную территорию ПИП «Москворецкий» осуществляется систематический несанкционированный въезд транспортных средств, приспособления, ограничивающие въезд, отсутствуют», — сообщается в официальном ответе прокуратуры (имеется в распоряжении ИА REGNUM ).

Никитенко заявил, что жители района Хорошево-Мневники намерены продолжать выступать против строительства высотного жилого дома и вырубки соснового бора. «Будем продолжать дежурства и отправлять назад технику без документов. От Собянина ответов пока не было. Ведём дальнейшую юридическую работу. В интересах мэрии скорее остановить эту стройку, потому что иначе нарушения закона будут широко обнародованы, и они могут быть объяснены только коррупцией, а не недосмотрами», — отметил он.

Читайте подробнее: В Москве жители выступают против вырубки сосен на Живописной улице

Напомним, 10 ноября порядка 100 жителей Москвы вышли к зданию правительства столицы на Тверской улице в защиту парка на Живописной. Порядка 14 000 обращений было собрано инициативной группой в защиту парка на Живописной. Коллективное обращение передано на имя мэра Москвы Сергея Собянина.

«Сотрудница мэрии заверила, что эти обращения обязательно дойдут до мэра. Ждём скорейшей реакции мэра Москвы и разрешения вопроса в пользу жителей города, а не коррумпированных чиновников и застройщиков», — сообщается в официальной группе активистов «Сохраним Живописную» в Facebook.

Кроме того, ранее активисты неоднократно собирались на протестные акции: резолюции массовых митингов направлены в адрес мэрии.