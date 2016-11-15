Иран анонсировал долгожданный визит президента Рухани в Армению
Ереван, 15 ноября, 2016, 19:41 — ИА Регнум. Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани посетит Армению на следующей неделе, сообщает иранское информагентство «Фарс». Уточняется, что визит состоится по приглашению президента Армении Сержа Саргсяна.
Согласно источнику, кроме Армении, Рухани посетит также Казахстан и Киргизию. Официального подтверждения данной информации пока нет.
Президент Ирана Хасан Рухани со дня своего избрания в 2013 году до сих пор не побывал в Армении, хотя этот визит не раз анонсировался. Для сравнения: в соседнем Азербайджане Рухани только дважды был с официальными визитами.
В июле 2015 года посол Ирана в Армении Мохаммад Реиси заявил, что визит президента Ирана Хасана Рухани в Армению может состояться до конца 2015 года, а подготовка начнется в ближайшее время.
В июне 2016 года в ходе встречи в Тегеране с министром иностранных дел Армении Рухани сказал, что в ближайшее время посетит Армению. В начале октября этот вопрос прокомментировал посол ИРИ в Армении Сейед Казем Саджади, заявив, что визит Рухани станет поворотным пунктом в армяно-иранских отношениях. В конце октября спикер МИД Ирана Бахрам Касеми также заявил, что визит президента Ирана в Армению состоится в ближайшее время, однако сроков не указал.
Читайте также: Есть ли будущее у союза Армении и Ирана?
Как ранее писало ИА REGNUM, с визитом Рухани Армения связывает большие ожидания. По словам шеф-редактора Восточной редакции ИА REGNUM Станислава Тарасова, дипломатические представители в Ереване называют предстоящий визит поворотным в развитии двусторонних отношений. «Теперь главное понять, на что именно сейчас две страны будут делать основной акцент в своих отношениях в политике, экономике и географии, какие новые установки начнет реализовывать Иран в Закавказье в ситуации, когда сам находится в окружении с неспокойным Афганистаном и разваливающимся Ираком», — пишет Тарасов в статье «Чего ждать от визита Рухани в Ереван?».