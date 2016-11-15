Ереван, 15 ноября, 2016, 19:41 — ИА Регнум. Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани посетит Армению на следующей неделе, сообщает иранское информагентство «Фарс». Уточняется, что визит состоится по приглашению президента Армении Сержа Саргсяна.

President.am Серж Саргсян и Хасан Рухани после церемонии инаугурации новоизбранного президента Ирана. 04.08.2013

Согласно источнику, кроме Армении, Рухани посетит также Казахстан и Киргизию. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Президент Ирана Хасан Рухани со дня своего избрания в 2013 году до сих пор не побывал в Армении, хотя этот визит не раз анонсировался. Для сравнения: в соседнем Азербайджане Рухани только дважды был с официальными визитами.

В июле 2015 года посол Ирана в Армении Мохаммад Реиси заявил, что визит президента Ирана Хасана Рухани в Армению может состояться до конца 2015 года, а подготовка начнется в ближайшее время.

В июне 2016 года в ходе встречи в Тегеране с министром иностранных дел Армении Рухани сказал, что в ближайшее время посетит Армению. В начале октября этот вопрос прокомментировал посол ИРИ в Армении Сейед Казем Саджади, заявив, что визит Рухани станет поворотным пунктом в армяно-иранских отношениях. В конце октября спикер МИД Ирана Бахрам Касеми также заявил, что визит президента Ирана в Армению состоится в ближайшее время, однако сроков не указал.

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Как ранее писало ИА REGNUM, с визитом Рухани Армения связывает большие ожидания. По словам шеф-редактора Восточной редакции ИА REGNUM Станислава Тарасова, дипломатические представители в Ереване называют предстоящий визит поворотным в развитии двусторонних отношений. «Теперь главное понять, на что именно сейчас две страны будут делать основной акцент в своих отношениях в политике, экономике и географии, какие новые установки начнет реализовывать Иран в Закавказье в ситуации, когда сам находится в окружении с неспокойным Афганистаном и разваливающимся Ираком», — пишет Тарасов в статье «Чего ждать от визита Рухани в Ереван?».