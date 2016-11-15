Москва, 15 ноября, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Телефон министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, прослушивался с лета текущего года. Об этом сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

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«В его (Алексея Улюкаева) беседах с представителями «Роснефти» при обсуждении вопроса приватизации «Башнефти» звучали угрозы, — рассказала Петренко. — Эти материалы легли в основу уголовного дела».

При этом представитель СКР добавила, что при задержании министр экономического развития РФ пытался дозвониться до «покровителей», однако эти попытки ничем не увенчались.

В самой компании действия СКР комментировать отказались. По данным средств массовой информации, у следствия нет претензий к «Роснефти».

Ранее в пресс-службе СКР сообщили, что в Москве был задержан глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, в отношении него следователи возбудили уголовное дело в связи с приватизацией «Башнефти». По версии следствия, министр получил 14 ноября текущего года взятку в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку».

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