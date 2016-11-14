Душанбе, 14 ноября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал законы «Об основоположнике национального мира согласия — Лидере нации» и «О социальном обеспечении, обслуживании и охране президента Таджикистана». Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

Kremlin.ru Эмомали Рахмон

Отмечается, что конституционный закон «Об основоположнике национального мира согласия — Лидере нации» (статус закреплен за действующим президентом страны) принят «с учетом воли славного народа Таджикистана, с целью укрепления основ конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и единства Родины, стабильности и долговечности государства Таджикистан, укрепления демократии, обеспечения экономического, социального и культурного прогресса, защиты исторических ценностей национальной государственности, создания достойных условий жизни и свободного развития для каждого человека».

Данный закон предусматривает создание музея, библиотеки и архива Основателя мира и национального единства — Лидера нации, а также учреждение ордена «Лидер нации — Эмомали Рахмон» и государственной премии «Лидер нации — Эмомали Рахмон», которые президент Таджикистана будет присуждать «за особый вклад в развитие демократии, укрепление мира и стабильности общества, дружбы между народами».

«Принятые законы в целом направлены на обеспечение государственной независимости, прочности мира, единства, защиту человека, обеспечение его прав и свобод, защиту интересов государства, организаций и учреждений, борьбу с преступностью, обеспечение общественного порядка и социально-экономического развития, прогресса различных сфер жизни общества», — резюмируют в пресс-службе главы государства.

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря 2015 года за действующим президентом Таджикистана закреплен статус Лидера нации, который, вкупе с принятием поправок в Конституцию страны, позволяет Эмомали Рахмону выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства неограниченное число раз.

Кроме того, 16 ноября 2016 года в Таджикистане впервые будет отмечаться День президента Республики Таджикистан, учрежденный в мае 2016 года «с учетом мирового опыта и неоценимого вклада президента Республики Таджикистан, Основателя мира и национального единства — Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона в формировании новейшей государственности таджиков, обеспечении мира, стабильности и национального единства, повышении авторитета и имиджа Таджикистана на международной арене, развитии различных сфер жизни общества».

Полные тексты принятых законов будут обнародованы в ближайшие дни.

При этом в Комитете по законодательству и правам человека таджикского парламента утверждают, что учреждение такого праздника не противоречит Основному закону страны, и его нельзя расценивать как восхваление личности.