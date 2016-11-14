Минск, 14 ноября, 2016, 12:52 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Могилёвскую область и даёт указания по благоустройству города и повышению уровня доходов населения, сообщает пресс-служба главы государства.

Заслушал доклады о реконструкции автомобильного моста через Днепр в Могилеве по Пушкинскому проспекту. Он распорядился не тянуть и завершить основные работы по благоустройству Могилёва к 2020 году.

«К 2020 году Могилев должен быть красавцем. Как Гомель, как Гродно, красивые города, там вычурного и сверхъестественного ничего нет. Но Могилев отстал, доводить надо до ума», — заявил Лукашенко.

Он также распорядился повысить «среднюю зарплату в $500» в 2017 году и для этого «стимулировать» и «подталкивать» руководителей частных и государственных предприятий. По его словам, есть резервы для повышения зарплат в факторе производительности труда.

Напомним, в ходе президентской кампании 2010 года Александр Лукашенко давал указания повысить уровень средней зарплаты по республике до $500, что и было сделано. Вскоре начался экономический кризис и по итогам 2011 года белорусский рубль подешевел почти в три раза и реальные доходы населения резко упали.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия третий год переживает экономический кризис, начавшийся в 2014 году и сопровождавшийся рядом чрезвычайных мер. В частности, были введён «налог на валюту», действовали ограничения на вывоз бензина, введены новые сборы с населения и резко повышена стоимость оплаты услуг госмонополий, в том числе в сфере ЖКХ. Параллельно сдерживался рост реальных зарплат, повышались цены на потребительском рынке (инфляция), «оптимизировались» (сокращались) трудовые коллективы.

Также напомним, отношение властей Белоруссии к классику мировой литературы Александру Пушкину остаётся неоднозначным и проявляется в действиях, охарактеризованных общественностью как «акт государственного вандализма». Широкий общественный резонанс получила история с памятником Пушкину в Могилёве: летом 2015 года по указанию властей города и с одобрения республиканских властей в областном центре с постамента памятника были удалены строки из пушкинского стихотворения «Клеветникам России». Многочисленные обращения общественности на имя Лукашенко лично и местных властей не изменили ситуацию, а 2016 год был объявлен «годом культуры».