София, 13 ноября, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Во втором туре президентских выборов в Болгарии, который проходит 13 ноября, с большим отрывом лидирует экс-командующий ВВС Болгарии Румен Радев, поддержанный Болгарской социалистической партией, передаёт агентство БГНЕС.

Vanderlindenma Выборы

Как свидетельствуют результаты экзит-полла, проведённого агентство Alpha Research, за Румена Радева отдали свои голоса 58,1%, за кандидата от правящей партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»), спикера парламента Цецку Цачеву — 35%. Вопреки ожиданиям, второй тур выборов проходит при более высокой явке, чем наблюдалась в первом туре неделей ранее. Согласно последним данным, на выборах проголосовало около 42% избирателей.

Ранее, напомним, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что в случае поражения кандидата от партии ГЕРБ правительство будет отправлено в отставку и в стране будут объявлены внеочередные парламентские выборы.

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Побеждающий на выборах Румен Радев выступает за проведение независимого курса во внешней политике Болгарии. По его утверждению, страна многое потеряла, фактически объявив Россию своим врагом. Политик считает, что в сегодняшних условиях Болгарии следует «не наживать врагов, а искать партнёров, в особенности в сфере экономики и торговли».

В августе этого года Радев подал в отставку с поста главнокомандующего ВВС Болгарии из-за разногласий с правительством по вопросу сотрудничества с НАТО. Генерал выступил против решения Народного собрания о привлечении авиации стран альянса к охране воздушных границ республики, назвав данное решение унизительным для Болгарии. Вскоре Румен Радев был выдвинут инициативным комитетом во главе с Болгарской социалистической партией в качестве кандидата в президенты.

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