Минск, 12 ноября, 2016, 23:55 — ИА Регнум.

В Гродно 12 ноября состоялась презентация книги Всеслава Зинькевича «Несвядомая» история Белой Руси», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Презентация прошла пи содействии гражданской инициативы «Союз», созданной летом 2016 года и декларирующей приверженность «концепции общерусской цивилизации». Активисты данного объединения поддерживают белорусских учёных, противодействующих фальсификации истории и тиражированию русофобских мифов.

«Несвядомая» история Белой Руси» издана в российском издательстве «Книжный мир» небольшим тиражом — всего 1 тыс экземпляров и распространяется белорусским интернет-магазином «Свет Фавора». В восьми главах на более чем четырёхстах страницах автор рассматривает белорусскую историю от Древнерусского государства до послевоенного периода советской эпохи. Особое внимание уделено личностям, которые превозносятся националистами и официозом Белоруссии в качестве «белорусских героев».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году власти Белоруссии продолжили политику «белорусизации», неотъемлемыми частями которой является ревизия историографии и распространение политических мифов. Александр Лукашенко обещал подарить президенту России учебники по истории Белоруссии, однако не известно, выполнил ли своё обещание или поступил так же, как с обещанием признать независимость Южной Осетии и Абхазии.

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