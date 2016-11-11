Бишкек, 11 ноября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В Киргизии президент страны Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении нового кабинета министров, его возглавил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Gov.kg Сооронбай Жээнбеков

Жээнбекова на пост премьер-министра выдвинула 3 ноября вновь сформированная парламентская коалиция. Новый состав правительства практически не изменился. Свои посты сохранили глава Минэкономики Арзыбек Кожошев, глава Минфина Адылбек Касымалиев, министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, глава МЧС Кубатбек Боронов, глава Минздрава Талантбек Батыралиев, министр культуры, информации и туризма Тугелбай Казаков.

Согласно указу президента, первым вице-премьером стал Махамметкалый Абулгазиев, вице-премьерами — Олег Панкратов, Чолпон Султанбекова и Жениш Разаков. Главой аппарата правительства в ранге министра стал Акылбек Осмоналиев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 24 октября 2016 года фракция «Социал-демократическая партия Кыргызстана» (партия власти) заявила о выходе из Коалиции большинства парламента Киргизии. В соответствии с законами республики, президент отправил правительство в отставку. 3 ноября 2016 года фракции СДПК, «Кыргызстан» и «Бир Бол» создали новую Коалицию большинства, которая впоследствии занялась формированием нового Кабинета министров.