Магадан, 11 ноября, 2016, 06:37 — ИА Регнум. На сайте госзакупок объявлены 4 аукциона по открытию кредитных линий на нужды Магаданской области. Деньги у банков в долг просят на финансирование дефицита бюджетов региона и его столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Огюст Шарпантье . Кредитор (фрагмент) 1842

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Конкурс на «Оказание финансовых услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии на финансирование дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств Магаданской области» уже завершён. 516 миллионов рублей в долг региону даст «Сбербанк». Кредит на 3 года, из бюджета Колымы за пользование деньгами заплатят почти 168 млн рублей.

Магадан просит у банков в долг 160 млн рублей. Кредиты на эту суммы город берёт с помощью трёх аукционов: два на 35 млн (каждый на 1 год) и один — на 90 млн рублей (на 2 года). Деньги также нужны на погашение долговых обязательств и покрытия дефицита бюджета города. За использование банковских средств Магадан заплатит 32,8 млн рублей.

Отметим, что объём долгов Магаданской области банкам и федералам уже достиг почти 14,2 млрд рублей и с начала 2016 года вырос более, чем на 2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит бюджета Магаданской области на 2016 год составляет 2,6 млрд рублей, и покрывать его власти региона намерены заёмными средствами. Дефицит бюджета Магадана на момент утверждения финансового документа был запланирован в размере 20 млн рублей.