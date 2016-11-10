Радио REGNUM: выпуск за 10 ноября
Москва, 10 ноября, 2016, 22:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Пентагон заявил, что за год от авиаударов США в Ираке и Сирии погибли 64 мирных жителя;
- В Севастополе задержана диверсионная группа Министерства обороны Украины. Ведомство отрицает свою причастность. Севастопольский суд вынес решение;
- Крупнейшие российские банки отразили DDoS-атаки;
- Минэкономразвития предлагает включить Сбербанк в план приватизации;
- В Иркутской области депутата от «ЕР» уволили за танцы на гробах;
- Ответ Трампу: Куба объявила военные учения на случай вторжения Соединенных Штатов Америки;
- США могут выйти из международного соглашения по борьбе с изменением климата;
- Разведслужбы США «оцепенели» перед встречей с Трампом.