Ростов-на-Дону, 10 ноября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. «Ростов-на-Дону не в состоянии переварить утренние и вечерние потоки личного транспорта. Город умирает в постоянных пробках. Необходимы конкретные шаги в сторону полицентрического развития областного центра — города, где деловая активность человека, объекты отдыха, спорта, культуры, торговли находятся практически в шаговой доступности. Только таким образом Ростов-на-Дону станет городом для людей», — считает назначенный 7 ноября сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев. Об этом ИА REGNUM сообщили в ростовской администрации.

JerzyGorecki Автомобильная пробка

Решить проблему многокилометровых заторов можно благодаря развитию сети общественного транспорта. По словам Кушнарёва, пассажирским транспортом перестали пользоваться 65% горожан. Изменить ситуацию в лучшую сторону можно, но требуется целый комплекс мер. Это и обновление автопарка, и создание новой маршрутной сети, и реализация безналичной оплаты проезда, и ремонт транспортных артерий, их строительство.

Кушнарёв считает, что основной целью городских чиновников должно быть создание качественной городской среды. А основным ресурсом развития Ростова-на-Дону является человеческий капитал.

«Человеку нужны человеческие условия в широком смысле этого слова. Нужна комфортная городская среда. Если не создать ее в донской столице, то люди уедут жить туда, где она создана», — сказал сити-менеджер.

Ещё одно из важнейших направлений работы — масштабная реконструкция и строительство системы ливневой канализации. Она находится в плачевном состоянии, и минувшим летом это привело к трагедии. В конце июня ливень стал для донской столицы настоящим апокалипсисом: по ростовским улицам текли горные реки, в центре затопило все цокольные этажи, были повреждены сотни машин. Из-за того, что «ливневки» не работали, погибла школьница, горожане были травмированы. Также из-за сильного дождя под воду ушли вокзалы.

Чрезвычайная ситуация, спровоцированная стихией, стала поводом для создания горожанами петиции. Летом ростовчане обратились к главе российского государства с просьбой об отставке сити-менеджера областного центра Сергея Горбаня. По мнению жителей Ростова-на-Дону, его небрежное отношение к исполнению своих обязанностей привело к ЧП.

Позже ростовский политолог Юрий Гиренко отмечал, что Сергей Горбань больше политик, но никак не хозяйственник. «Быть одновременно политиком и хозяйственником — задача непростая. И приходится что-то ставить во главу угла. По мнению эксперта, обоснованность инициатив Горбаня каждый раз оказывалась под вопросом. Все это говорит о том, что он — человек, так и не ставший ростовским. «Он не чувствует город, а город не чувствует его», — полагает Юрий Гиренко.

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«Сити-менеджер Ростова-на-Дону — хороший политик, но не хозяйственник»

Напомним, что новый глава администрации, он же — сити-менеджер, Виталий Кушнарев до назначения на этот пост занимал должность министра транспорта Ростовской области. Политологи Дона отмечали, что новый глава города-миллионника — «темная лошадка», что не может не сказаться на авторитете и степени доверия горожан.

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Глава донского Минтранса Кушнарев занял пост сити-менеджера Ростова-на-Дону

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые сити-менеджер в Ростове-на-Дону был назначен в ноябре 2014 года. Тогда депутаты поддержали кандидатуру Сергея Горбаня, до этого занимавшего должность в облправительстве, которая после его ухода была упразднена.