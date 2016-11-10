Магадан, 10 ноября, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Колыма отличилась на Дальнем Востоке самым значительным снижением цены на вторичное жильё. С начала 2016 год стоимость квадратного метра в регионе изменилась в меньшую сторону на 8,39% и почти на полпроцента за месяц. Почти не отстаёт по темпам падения цен на жильё от Магаданской области Камчатка — 6,77% за 10 месяцев этого года, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных исследования аналитического центра SRG. Однако в Камчатском крае за последний месяц всё же подросла стоимость «вторички» — на 1,5%.

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Отрицательную динамику цены квадратных метров также за этот год продемонстрировали Хабаровский край (-3,7%), Еврейская автономная область (-3,09%) и Приамурье (-2,32%). В тех регионах, где стоимость вторичного жилья растёт, это повышение не очень существенно: В Приморском крае 0,8%, в Якутии — 2,61%, на Сахалине — 2,94%.

Если рассматривать динамику цен не в процентах, а в рублях (в абсолютном выражении), то на Колыме метр подешевел почти на 4 985 рублей, в Камчатском крае — на 4 384, в Хабаровском — на 2 140 рублей. В ЕАО и Амурской области снижение стоимости метра чуть превысило тысячу рублей.

Рост цен в денежном выражении незначителен в Приморье (562 рубля), но ощутим в Якутии и на Сахалине — 1 743 и 2 592 рубля соответственно. При этом в последних трёх регионах квадратные метры самые дорогие в ДФО — 71, 90,6 и 68,5 тысячи рублей соответственно.

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Итоговые средние цены квадратного метра по данным на октябрь в остальных дальневосточных регионах таковы: Камчатка 60,4 тысячи рублей, Хабаровский край — 55,7, Магаданская область — 54,5, Амурская область — 43,8, ЕАО — 41,4 тысячи.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке на 4,3% упали объёмы строительства жилья. Рост количества сданных в эксплуатацию новых квартир демонстрируют только Сахалин, Якутия, и Приморье. Почти в 2 раза меньше жилых домов стали строить в Магаданской области, где падение по сравнению с прошлым годом составило 48,2%. На Камчатке и в Хабаровском крае объёмы ввода жилья снизились на 32,6 и 32,8% соответственно, в Еврейской автономии — на 19,9%, в Амурской области — на 12,5%.

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