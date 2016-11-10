Камышлов, Свердловская область, 10 ноября, 2016, 08:29 — ИА Регнум. В Свердловской области глава Камышловского городского округа Михаил Чухарев отправится под суд. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, в результате чего был нанесён ущерб бюджету на сумму 18,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Cуд

Уголовное дело в отношении отстранённого впоследствии по решению суда от должности чиновника было возбуждено по материалам прокурорской проверки, в результате которой были выявлены существенные нарушения исполнения программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

По версии следствия, в 2013 году муниципалитет заключил контракт на строительство малоэтажных домов по госпрограмме, для этого были привлечены федеральные, региональные и муниципальные средства. Михаил Чухарев с конца 2013 года по апрель 2014 года, зная о том, что строительство двух домов по улице Строителей в Камышлове не доведено, как считает следствие, до конца, подписывал документы о приёмке. На самом деле, эти дома, предназначенные для переселения граждан из ветхого жилья, были непригодны для проживания. В них отсутствовали электросети, водопровод и канализация, при том, что по договору с подрядчиком работы должны быть выполнены «под ключ», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, строительство домов в Камышлове было в итоге завершено, для чего истратили дополнительно более 18 миллионов рублей. Также, помимо отстранения на время проведения следственных действий и судебного разбирательства, в целях возможной дальнейшей компенсации понесённого бюджетом ущерба на имущество чиновника решением суда был наложен арест.

Напомним, что ранее в Камышлове в поле зрения правоохранительных органов попала ситуация, связанная с махинациями в сфере строительства социального жилья. По данному факту вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело. Предполагаемый ущерб составляет 29 млн рублей.