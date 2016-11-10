Куйбышев, Новосибирская область, 10 ноября, 2016, 07:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области за многомиллионное мошенничество при реконструкции насосно-фильтрованной станции виновные получили условные сроки. Речь идет о станции в городе Куйбышев. Приговор вынесен в отношении бывшего генерального директора подрядной строительной организации и директора организации, поставлявшей насосное оборудование, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Kainsk-today.ru За хищения на куйбышевской насосной станции виновные получили условный срок

Следствием и судом установлено, что с 2007 по 2010 год в рамках реализации областной целевой программы «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой на 2008−2012 гг.» генеральный директор и директор двух организаций, используя свое служебное положение, присвоили бюджетные деньги, которые должны были пойти на оплату насосного оборудования. Хищение было осуществлено через фирму-однодневку, через которую было приобретено насосное оборудование на сумму свыше 3,5 млн рублей, а заказчику к оплате были выставлены счета на сумму свыше 25,5 млн рублей. Ущерб, причинённый Новосибирской области, составил более 22 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела ущерб был возмещен в полном объеме, а осужденные получили по три года лишения свободы условно каждому, с испытательным сроком два года.

По результатам незавершенной реконструкции насосно-фильтрованной станции в Куйбышеве уголовные дела были возбуждены в отношении еще нескольких человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой в отношении заместителя главы администрации Куйбышевского района Новосибирской области Валерия Конева. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст.286 УК РФ).

Конев являлся начальником управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта. И, будучи ответственным за ходом проведения работ и исполнением заказчиком-застройщиком своих функций при реконструкции насосно-фильтровальной станции в Куйбышеве, принял работы, не соответствующие фактически выполненному объему и стоимости, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств в сумме свыше 15 млн рублей. Дело передано в Куйбышевский районный суд Новосибирской области.

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Под домашним арестом сейчас находится и глава Куйбышевского района Виктор Функ. Он также обвиняется в превышении должностных полномочий при планировании, строительстве и проведении расчетов за работы по возведению насосно-фильтровальной станции в городе.

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Станция в Куйбышеве, которая входит в областную целевую программу «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой на 2008−2012 гг.», строится уже более десяти лет, но до сих пор не начала работать. При этом, она уже названа устаревшей и не способной обеспечить жителей города качественной питьевой водой. По различным данным, на ее строительство уже ушло несколько сотен миллионов рублей. Отметим, что в городе Куйбышеве — более 44,6 тыс. человек. И многие жители города, проживающие в благоустроенных квартирах с центральным водопроводом вынуждены ходить к двум-трем городским колонкам, вода в которых отвечает санитарным нормам.

В сентябре губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил, что насосно-фильтровальная станция в Куйбышеве будет построена до конца 2016 года. В конце декабря, по словам главы области, в Куйбышеве будут «созданы условия для подачи чистой воды на долгие годы».