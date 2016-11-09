Ленинградская область, 9 ноября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Вопрос запуска скоростного электропоезда «Ласточка» от Финляндского вокзала до города Сертолово в Ленинградской области обсуждают представители Октябрьской железной дороги (ОЖД) и власти 47-го региона. В настоящее время разрабатывается предпроектная документация по этому проекту.

Rzd.ru «Ласточка»

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на конференции «Транспортная инфраструктура Петербурга и Ленинградской области» заявил заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин.

«По нашему предложению Дирекция по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области разрабатывает предпроектную документацию по организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения на участке «Сертолово — Левашово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал)». Срок выполнения работ — первый квартал 2017 года», — сообщил зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин.

Отмечается, что для запуска «Ласточки» до Сертолово необходимо обновить железнодорожные пути, часть которых находится в ведении Минобороны РФ. В ОЖД пока не конкретизировали сроки и стоимость проекта. Предположительно, это станет известно в первом квартале будущего года, когда будет разработана предпроектная документация. По некоторым данным, запуск скоростной электрички неофициально запланирован на 2018 год.

Как отметил Михаил Москвин, ранее уже были запущены скоростные поезда «Ласточка» из Петербурга в Выборг, Волховстрой, Любань, Луга. Прорабатываются вопросы организации тактового движения пригородных поездов на участке Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Мельничный Ручей.

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Добавим, что в 2014 году строительство трассы новой ветки легкорельсового транспорта из Петербурга до Сертолово оценивали в 9 млрд рублей. Легкорельс планировали проложить от станции метро «Парнас» или «Озерки».

Напомним, также накануне стало известно, что строительство линии ЛРТ из Петербурга во Всеволожск в Ленобласти на условиях концессии готово осуществить ПАО «Группа ЛСР», которая также недавно получила в концессию трамвайную инфраструктуру в Красногвардейском районе Петербурга.

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Кроме того, заинтересованность реализацией проектов ЛРТ до Сертолово и Всеволожска высказывалась китайским консорциумом CIMM-CNR Dalian Consortium, а позднее — канадской машиностроительной компанией Bombardier Inc. Сообщалось также, что соединить город и область ЛРТ сможет не раньше 2022 года.