Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Постановление администрации Ростова-на-Дону об установлении размера платы за пользование платными парковками первого этапа первой зоны претерпело изменения. Корректировке подверглись территориальные границы автостоянок, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября со ссылкой на документ, размещенный на сайте горадминистрации.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Паркомат

Точная дата сокращения бесплатной зоны парковок пока неизвестна. Согласно изменениям в документе, платить за стоянку автомобиля придется на проспекте Буденновском от улицы Горького до Береговой, на проспекте Ворошиловском — от Красноармейской до Седова. Платной станет и главная улица города Большой Садовой в границах от Доломановского до Театрального. Сколько новых парковочных карманов появится, также не уточняется.

Отметим, что изменения в постановление были внесены исполняющим обязанности главы ростовской администрации Сергеем Кузнецовым. Это произошло до назначения сити-менеджером донской столицы Виталия Кушнарёва.

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Напомним, что платные парковки в донской столице были введены 23 сентября. Автостоянки на 1 тыс. 41 машиномест появились в центре Ростова-на-Дону. Час стоянки обходится автовладельцам в 35 рублей. Оплата производится по будням с 8:00 до 20:00. Взимает плату компания «Ростовское парковочное пространство», которая обещала реализовать проект еще летом, но старт постоянно откладывался на неопределенный срок. Перенос сроков вылился в судебное разбирательство. Так, на 22 ноября назначено первое заседание арбитражного суда Ростовской области, который принял исковое заявление от департамента автодорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону к ООО «Ростовское парковочное пространство». Чиновники планируют взыскать с компании-оператора неустойку в размере 8 млн рублей.

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Вместе с тем, платят за парковки не все автовладельцы. Водители ищут альтернативу стоянкам, в частности, во дворах. Такой поворот событий прогнозировали эксперты еще задолго до нововведения.

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