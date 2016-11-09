Якутск, 9 ноября, 2016, 04:18 — ИА Регнум. Люди стали меньше покупать продуктов и предпочитают отовариваться на «оптовках». Такое наблюдение сделала глава союза торговых работников, заместитель председателя координационного совета по предпринимательству при главе Якутска Ирина Котенко. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM она сообщила, что от таких тенденций страдает розничная торговля: в Якутске массово закрываются магазины шаговой доступности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потребительская корзина

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«Этот вопрос должен заинтересовать наше правительство. Потребительская способность населения упала ниже плинтуса. Уже все об этом говорят. Закрывается много магазинов шаговой доступности. Мы рассчитывали, что их будет минимальное количество, а их максимум, такие цифры мы даже не прогнозировали», — пояснила Ирина Котенко.

По её словам, в Якутске на конец 2015 года было 1238 торговых точек. На 1 марта с введением ЕГАИС их количество сократилось на 11%, а на 1 сентября в городе закрылось ещё 42 магазина шаговой доступности.

«Мы что хотим от торговли добиться, я вообще не понимаю. Политика по принципу кто выживет, тот выживет», — делает вывод председатель союза торговых работников.

Причины проблем в сфере розничной торговли Ирина Котенко видит отчасти в том, что люди в основном ездят на оптовые базы: «Границы исчезли. Нет слова опт и слова розница».

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«При этом принимаемые законы в основном регулируют как раз таки розничную, а не оптовую торговлю. Если клиенту понадобится ящик водки, с опта ему продадут как физлицу, а магазин без ЕГАИС этого сделать не может. У опта определённые привилегии, меньше следят за их наценками, меньше проверок. А бедные киоски, павильоны и розничные магазины — все под прицелом контролирующих органов. Налоговая база практически одна, единственное, что опт не имеет единого вменённого налога, но мелкий опт уже попадает в эту группу», — отмечает эксперт.

Она уверена: сфере торговли нужна совершенно другая политика. «Надо, естественно, в первую очередь опт отделить от розницы, совершенно разные должны у них полномочия, регулятор, налоговая база. А сейчас, пока разница в основном в том, что к рознице гораздо больше требований. Но никого же это не интересует», — считает Ирина Котенко.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели Якутии также оценили бы в качестве мер в рамках поддержки малого бизнеса снижение налогов и отмену отпусков и проезда за счет работодателя. Ирина Котенко ранее отмечала, что при определении налоговой нагрузке для предпринимателей, работающих в северных регионах, стоило бы учесть, что малый бизнес ограничивает наценку на социально значимые товары при том, что доставка товаров на отдаленные территории обходится существенно дороже. А пока принимаемые в стране и регионе законы только ухудшают положение малого бизнеса в Якутии.

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