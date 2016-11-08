Москва, 8 ноября, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Проблема моногородов, которых в России насчитывается более 300 с общим населением почти 14 млн человек, традиционно стоит в нашей стране очень остро. Правительство давно пытается разрешить сложившуюся непростую ситуацию: ликвидировать узость рынка труда, из-за которой кризис градообразующих предприятий приводит к длительной и масштабной безработице, модернизировать и диверсифицировать производство. Среди крупных программ последнего времени, направленных на модернизацию монопрофильных населенных пунктов, оказался проект «комплексного развития моногородов», включённого в перечень приоритетных направлений Советом при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. «Комплексное развитие городов» включает в себя различные предложения по целевым показателям: в сфере рынка труда, в отношении привлечения инвестиций, качества городской среды и так далее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство улиц

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На фоне продолжающегося экономического кризиса правительство пытается оптимизировать свои бюджетные расходы. В феврале 2016 года на встрече президента с членами правительства первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил о сокращении федеральных расходов на программу моногородов на 2016 год с изначальных 10,8 до 7,2 млрд рублей. Вопрос о том, какие конкретные статьи и программы будут подвергнуты сокращению и как поменяются их источники финансирования, однако, более деликатный — тем более когда есть те, кто уже приготовился осваивать средства.

По всей видимости, подобная неоднозначная ситуация сложилась и в программе развития моногородов, и теперь отсутствие или недостаток финансовой поддержки от федерального центра грозит обернуться тяжелым бременем для местных бюджетов.

Речь, в частности, идет о программе «Пять шагов благоустройства повседневности», которая предполагает выделение основных городских пространств для благоустройства и коснется оживленных мест, молодежных центров, достопримечательностей, социальных учреждений, а также заброшенных и неэффективно используемых промышленных зон. Предложение по реализации проектов городской среды было одобрено в августе на проведенном первым вице-премьером Игорем Шуваловым совещании о подходах к формированию проектного предложения по приоритетному направлению «Моногорода».

В середине сентября о запуске этой программы на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам объявил и премьер-министр России Дмитрий Медведев. При этом глава правительства особенно подчеркнул, что при работе с моногородами на мэрах и их командах будет лежать особая ответственность — качество работы руководителей монопрофильных населенных пунктов будет теперь отражаться в специальном открытом рейтинге.

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Примечательно, что методологические рекомендации для формирования проекта благоустройства моногородов разрабатываются консалтинговым бюро «Стрелка», деятельность которого ещё в 2015 году вызвала серьезную озабоченность со стороны Общероссийского народного фронта (ОНФ) — активисты усомнились в результатах конкурса на создание пособия с рекомендациями по благоустройству улиц столицы.

Как выяснилось, консалтинговое бюро, победившее в тендере, получило на реализацию проекта 922 млн рублей государственных средств. При этом, как указывал руководитель проекта «За честные закупки» Антон Гетта, выделенная сумма значительно превысила реальные затраты на реализацию проекта. «315 млн рублей используют на создание пособия, а остальные 607 млн будут потрачены на наблюдение за выполнением проекта, то есть, вторая часть денег пойдёт на то, чтобы оплатить сотрудникам «Стрелки» процесс соглядатайства за тем, как обустраиваются улицы Москвы по их рекомендациям», — заявил он.

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Подозрение вызвало и определение сроков выполнения заказа, и количество сотрудников, задействованных в проекте. Однако самое интересное выяснилось, когда активисты попытались разобраться в происхождении консалтингового бюро — оказалось, что оно на 80% принадлежит институту «Стрелка», международному образовательному учреждению в области архитектуры, дизайна и медиа. Институт, в свою очередь, принадлежит Благотворительному фонду поддержки образования и исследований в области медиа, архитектуры и дизайна, которым в конечном счете владеет зарегистрированная на Кипре фирма с ограниченной ответственностью «A&HH Эквитис Лимитед».

Несмотря на это, КБ «Стрелка» успешно продолжает работу по разработке различных рекомендаций по обустройству городов. В ходе обучающего семинара 24−26 октября, проведенного Фондом развития моногородов для глав монопрофильных образований, представители организации рассказали мэрам об основных направлениях проектов развития городской среды моногородов в виде уже упомянутых пяти шагов благоустройства. В ходе презентации разработчики программы отметили необходимость обязательной работы с общественностью, и уже в ближайшее время пообещали разработать первые рекомендации. Комплексные планы развития моногородов обещают разработать к концу 2017 года.

В то же время, как сообщал «КоммерсантЪ», в сентябре Фонд единого института развития в жилищной сфере под учредительством Агентства по ипотечному жилищному кредитованию заключил контракт с КБ «Стрелка» на разработку стандартов комплексного развития жилых территорий в России, чтобы «распространить опыт постиндустриального переустройства столицы примерно на 400 городов страны».

В рамках этого проекта в 40 крупных городах создадут новые общественные пространства к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Перед «Стрелкой», как указывала газета, была поставлена задача соединить массовое строительство с полноценной городской средой, при этом регионам, в отличие от опыта советских времен, типовые проекты пообещали не навязывать.

Тем не менее, вопрос о том, насколько «клиенты» консалтингового бюро будут зависеть от «Стрелки» в действительности, остаётся открытым. Программа комплексного развития моногородов фактически предполагает «благоустройство городской среды» в качестве своего обязательного элемента, при этом, как выразился премьер-министр Дмитрий Медведев, на мэрах и их командах будет лежать в этих вопросах «особая ответственность».

Не получится ли так, что моногорода окажутся обречены на сотрудничество с КБ «Стрелка»? Ведь привлекая инвесторов для благоустройства городской среды, местные власти должны будут обратиться в «Стрелку» для адаптации типового проекта под конкретный моногород.

О том, как будет строиться сотрудничество с неоднозначным консалтинговым бюро, не совсем понимают и руководители моногородов. Так, глава администрации Канаша (Чувашия) Владислав Софронов солидарен, что городскую среду надо развивать, и предложения по данному вопросу главы моногородов не раз озвучивали на различных площадках. Не раз звучали и запросы об определении организации, которая бы занималась этой проблемой — не как проектант за дополнительные бюджетные или частные средства, а как координирующий и консультативный орган. Однако о том, как именно будет строиться сотрудничество, в мэрии Канаша говорят лишь предположениями, догадками и пожеланиями, пока представляя себе его довольно смутно. Как и финансирование этой работы.

«Создано оно (КБ «Стрелка») только сейчас, недавно. Сами учатся пока, вникают. Мы контакты взяли. Они сейчас изучают наши города. Мы представляем наши планы — они будут представлять программу развития моногородов. Они прослеживают, как будут выполнять до 2018 года эти шаги по благоустройству городской среды… Реальную помощь начнут оказывать со временем», — говорит Софронов, предполагая, что они будут просто играть «направляющую роль», организовывать «общение с моногородами», и предоставлять консультации.

«Они нужны для того, чтобы именно взаимодействие организовать и направлять, подсказывать», — подчеркнул он. В том числе и «подсказывать моногородам» о том, какие есть проекты по развитию территорий, чтобы направлять «туда заявки», добавил мер.

«Конечно, на местах знают, как развивать город. Но если каждый будет вариться в своём собственном соку — то так и останется вариться в собственном соку. А моногородов — более 300. И когда будут обмениваться опытом, и заимствовать лучшие практики — а на это небольшие деньги нужны — то они будут передавать этот опыт», — полагает Софронов.

По словам главы администрации Канаша, в настоящее время есть наработки по развитию городской среды, состоящие из трёх шагов. «Хотим запроектировать развитие городского парка и развитие самого города — для этого соответствующих специалистов хотим пригласить. Наметили обустройство городского пруда, парка и сопутствующих сервисных услуг. Второе направление — для молодёжи, которое предполагает, в частности, реконструкцию и строительство новых спортивных объектов, создание новых кружков. Третье направление — развитие социальной среды», — прокомментировал Софронов.

По словам главы Ярославского городского поселения Хорольского района Приморского края Григория Андарака, помощь от КБ в любом случае ожидается ещё не скоро — на текущем этапе местные власти заботятся о модернизации поселения самостоятельно, практически полностью за собственный счет, и в таких условиях не видят смысла следовать рекомендациям сторонних консультантов.

«Нам «Стрелка» прислала документ, который необходимо заполнить, информационно-аналитическую подготовить справку о состоянии нашего городского поселения, и потом они рассмотрят варианты оказания помощи. В принципе мы всё уже делаем то, что там прописано. То, что они там пишут, мы делаем и частично уже внедрили. К сожалению, только за счёт средств бюджета, край нам только помогает — надо отдать должное, по дорожному фонду. И всё, больше ничего, всё за счёт своего бюджета», — заявил Андарак.

«Каждый глава в принципе знает, что нужно делать на его территории. Когда мы все были на семинаре, мы дружно задавали вопрос — какова цель этой программы, источники финансирования. Цель понятна — создать комфортные условия для жителей, а вот источники финансирования — сказали, что за счёт собственных бюджетов. А это в принципе, можно сказать, тяжёлые моменты», — продолжил он.

Пока «Стрелка» прислала властям городского поселения лишь перечень вопросов, на которые необходимо подготовить ответы, констатировал Андарак. «То есть они сейчас анкету прислали, мы её заполним и дальше уже будем отслеживать порядок действий. Пока ещё не знаю, как они себя поведут», — указал он.

По его словам, в ходе совещания выяснилось, что с бюро будет необходимо заключать договор. «Естественно никто бесплатно работать не будет. И всё это будет за счёт местных бюджетов, если только край не добавит свою программу, может быть губернатор решит сделать свою программу для моногородов по пяти шагам, тогда на условиях софинансирования будет», — указал глава Ярославского городского поселения.

Пока же средства предлагают привлекать только за счёт собственных источников, а также внебюджетных источников — спонсоров, активности жителей, констатировал он, однако «это время уже давно прошло, чтобы люди за свой счёт строили парки, восстанавливали зоны отдыха, ну, а крупного бизнеса в поселении у нас пока нет».

«Если «Стрелка» скажет заключать договор и нам финансировать разработку проектов, то я на такое не пойду, потому что в бюджете денег нет за картинки платить. Мы знаем, что нам надо сделать, я всё это отправил в Москву в Минэкономразвития, по каким направлениям нам необходимо работать, обозначил ориентировочные суммы средств на выполнение этих мероприятий, но софинансирования не будет, а так мы будем долго делать то, что я задумал», — сказал в заключение Андарак.

Глава Дальнегорского городского округа Игорь Сахута признает, что инициатива по благоустройству моногородов — несомненно хороша, по крайней мере если она предполагает привлечение каких-то средств помимо денег из местного бюджета. С другой стороны, такие проекты не несут самостоятельной ценности вне связи с серьезными экономическими преобразованиями. «Создание городской среды без развития экономики и промышленности бессмысленно — даже если мы создадим город-сад, а горожанам негде будет работать в этом городе, они будут вынуждены покинуть территорию в поисках работы», — заявил Сахута.

«Что касается конкретно Дальнегорска, то в вопросах создания городской среды у нас не надо придумывать ничего нового — для этого все есть. Другой вопрос, за многие годы парки, скверы, бульвар Полины Осипенко, Набережная постарели. Местному бюджету самостоятельно не по карману их обновление в соответствии с современными архитектурными требованиями», — продолжил он.

Хорошим примеров в этом отношении может послужить парк имени Пушкина в центре города, где расположено здание бывшего ДК «Горняк», отметил глава администрации.

«Дом культуры и сам парк в советские времена находился на балансе одного из градообразующих предприятий — «Дальполимиеталла». Затем он был передан в местную казну. Бюджет не смог содержать все учреждение культуры — некоторые пришлось закрыть, в том числе и ДК Горняк. В 2010 году нашелся бизнесмен, который был готов выкупить здание, вложить в него инвестиции, сохранив при этом профиль учреждения культуры. Но местные депутаты не дали этого сделать. Что мы видим сегодня — здание разрушается, а ведь оно расположено в прекрасном парке», — констатировал он.

«Сейчас мы своими силами, силами предпринимателей, молодежного совета при главе Дальнегорского городского округа, волонтерского корпуса восстанавливаем парк — произвели пропиловку старых деревьев, подремонтировали дорожки, памятник Пушкину, подключили освещение, отремонтировали лавочки, восстановили спортивные турники. Очень приятно видеть, проезжая мимо парка, гуляющих с колясками мамочек, сидящих на лавочках бабушек с внуками, занимающихся на турниках группы молодых людей. В следующем году планируем установить фонтан — парк еще более оживет, в него потянутся и горожане и предприниматели, которые будут организовывать досуг дальнегорцев. А что делать с разрушающимся зданием ДК «Горняк»? В этом вопросе нам самим не справиться — нужны либо краевое и федеральное софинансирование, либо частные инвестиции», — пояснил Сахута.

В другом конце города в районе капитально отремонтированного ДК «Химиков» тоже есть прекрасный лесной массив, который в советские времена был хорошим парком. «Здесь хотелось бы обновить светильники на новые современные торшеры, старый асфальт заменить на брусчатку, установить фонтан, современный детский городок, карусели», — добавил глава городского округа.

В работе в настоящее время у местных властей находится проект по строительству круглогодичной ледовой арены. «Это одно из поручений губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Под строительство уже отведены земли, получены технические условия. Строительство планируется начать в 2017 году, сдача в эксплуатацию — в 2018 году», — отметил он.

«Если бы наши некогда градообразующие предприятия работали в полную мощь, у нас бы не возникало вопросов с наполнением бюджета, а, следовательно, и с решением проблем благоустройства города. Но ситуация такова, что сейчас, например, на предприятии «БОР» в производственном процессе задействованы всего 2300 человек, а в былые времена на нем трудились около 10 тысяч человек. Не дают развиваться некогда промышленным гигантам и высокие энерготарифы и дорогое сырье. Плюс к этому на экономике сказался и спад спроса на продукцию на внутреннем рынке», — констатирует Сахута.

Администрация Дальнегорского городского округа подготовила заявку, губернатор края Владимир Миклушевский одобрил ее и сейчас находится на рассмотрении в правительстве наша заявка о присвоении Дальнегорскому городскому округу статуса территории опережающего социально-экономического развития, отметил он. «После присвоения статуса наш городской округ станет привлекательнее для инвесторов. Уже сейчас серьезные компании присматриваются к нашей территории, ведут переговоры, разрабатывают планы. Новые экономические возможности, промышленные перспективы несомненно дадут второе дыхание инфраструктуре и городской среде», — указал глава городского округа.

«Ну, а пока мы готовы принимать любую помощь. Главное, чтобы она была действенной и нацелена на результат. На прошедшем в Москве семинаре Ирина Макеева представила компанию «Стрелки», которая будет помогать моногородам в создании и защите проектов для участия в программе «5 шагов к благоустройству». Мы готовы предоставлять всю необходимую для этого исходную информацию, а также наше видение благоустройства Дальнегорского городского округа», — сказал в заключение Сахута.

Ну, а в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края в помощи бюро уже и вовсе не нуждаются, заявила начальник градостроительного отдела администрации поселка Светлана Глинская.

«Да, про проект КБ «Стрелка» мы слышали, нам его прислали из Москвы, из фонда развития моногородов. Наверное, проект нужный. Но к нам он попал поздно. Дело в том, что у нас уже есть проект, успешно прошедший защиту в Сколково и одобренный Шуваловым», — заявила Глинская.

Проект, разработанный Минэкономразвития Хабаровского края и муниципалитетом поселка Чегдомын, называется «Большой Чегдомын» и включает в себя 5 шагов благоустройства и предполагает объединение нескольких населенных пунктов, рассказала она.

«Проекту уделяется огромное внимание и со стороны правительства края, и со стороны федерального правительства. К 2025 году Чегдомын превратится в город-сад, сегодня мы в это уже верим. За нас взялись просто небывалыми темпами. Даже авиационное сообщение, о которым здесь люди давно забыли, возобновляют», — констатировала Глинская.