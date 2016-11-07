Москва, 7 ноября, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Русские продолжают искать мессианский дух и целостность, поэтому если законы будут поперек этого, то никто эти законы не примет, заявил 6 ноября в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» лидер общественного движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян. Такое заявление политик сделал в ответ на появившуюся и вызвавшую жаркие дискуссии в обществе идею разработать закон о русской нации.

Proza.ru Сердце Данко

По его словам, в том, что говорит Путин, есть простая мысль — если мы встали на путь модернизации, если мы представляем собой такое буржуазное общество, в котором ничто не объединяет людей: идеологии не объединяют, потому что разные, религии не объединяют, потому что разные, — то давайте создадим нацию, такую как французская или американская, или любая другая. Но проблематичность такого подхода заключается в том, что русский народ к этому не готов.

«Коммунистический проект может исчезнуть, а симфония не исчезает никуда, что вы ни делайте с ней. Особые принципы формирования целостности существуют, и в этом смысле русский народ остается и будет имперским гиперэтносом, а не нацией как таковой», — подчеркнул политик.

В подтверждение своих слов политолог напомнил, из чего в свое время строились империи, такие, например, как Австро-Венгерская — такое сверхнациональное, идеократическое государство. Идея правит, она — как потолок, и на него люстры народов как-то укреплены. Когда потолок рушится, люстры падают. СССР был красной империей, в основу которой ее создателями были положены те же принципы построения государства, убежден Кургинян.

По его словам, «было понятно, что в пределах Советского Союза существует некое солнце, которое есть русский народ, и есть планеты — все другие народы, и все это так или иначе понимают».

Развивая свою мысль, Сергей Кургинян упомянул также, что в ходе исторического развития такая форма государственности под воздействием ряда факторов стала трансформироваться. Ведь не бывает только католиков, со временем во Франции возникли гугеноты, а потом и светское население, — всем этим группам стало тесно в рамках имперской идеократической модели. И вот тогда-то, перед Великой французской революцией у просветителей и возникла идея наций.

Есть два типа наций, продолжил Кургинян, есть нации политические — по этому пути пошли США, есть культурные — примером служит Франция: национальная идентичность там определяется языком, гражданством, культурой. Во Франции к этому добавляется «благоговение перед Францией», или духовные скрепы. Американский подход к государственному строительству отличается от европейских тем, что здесь акцент делается на политическом, гражданском единении. Америка здесь является своеобразным плавильным котлом, в котором переплавляются различные этносы, превращаясь в итоге в американскую нацию.

«Нация возникает тогда, когда единство нельзя обеспечить ни католической или протестантской религией, ни этносами и чем-то. Какие этапы формирования общности? Род, племя, когда они обмениваются невестами, народность, народ, нация. Нация — это субъект модернизации, возникающий вместе с буржуазным обществом», — отметил в заключение лидер движения «Суть времени».

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