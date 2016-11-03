Ростов-на-Дону, 3 ноября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. В Ростовской области утверждена территориальная схема обращения с отходами, согласно которой регион поделен на восемь зон. До 2020 года в этих территориях должно появиться такое же количество межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов, которые призваны решить «мусорный» вопрос на Дону. Но к строительству заводов с 2014 года так и не приступили, передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свалка мусора

Согласно информации донского МинЖКХ, в составе мусороперерабатывающих заводов планируется возвести восемь полигонов, 34 мусороперегрузочных станций, 10 мусоросортировочных и семь мусороперерабатывающих комплексов. Объем инвестиций по всем комплексам составит 7,8 млрд рублей. Это по последним данным. Ранее же власти планировали в 2014 году уже начать строительство комплексов.

Позже сообщалось и о том, что первый комплекс появится в 2016 году, а в июне 2015 года в интервью «Интерфаксу» глава МинЖКХ области Сергей Сидаш сообщал о том, что «по всем МЭОК уже определены инвесторы, земельные участки и сейчас все проекты находятся в стадии проектирования. Один из проектов уже прошел экологическую экспертизу и в данный момент проходит государственную. К 2018 году мы планируем ввести в эксплуатацию уже все восемь кластеров».

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Вопрос обращения с отходами производства и потребления, их сбор, размещение, утилизация, переработка и обезвреживание — один из самых наболевших как в донском регионе, так и в целом по России. Только по официальным данным ежегодно на территории области образуется около 5 млн тонн отходов. Как отмечают в министерстве природных ресурсов и экологии Дона, в реальности эти цифры несколько больше. Из общего числа мусора перерабатывается только четверть, остальное вывозится на специальные полигоны. В региональном кадастре отходов производства и потребления, в Ростовской области в 2015 году значился 721 объект размещения отходов, из них 525 — действующих. И это не считая стихийных свалок.

Напомним, что в мае текущего года в Ростовской области инспекторы Роспотребнадзора в ходе рейдов насчитали более 500 стихийных полигонов. В зону инспекции специалистов попали 446 населенных пунктов и 437 кладбищ. Возглавил антирейтинг по свалочным очагам областной центр — 189 несанкционированных полигонов.

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А пока сеть межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов не появилась, жителей региона до 2020 года власти планируют научить сортировать твёрдые бытовые отходы. Но в этом вопросе всё зависит от активности дончан. Что касается тарифов на услуги по сбору мусора, то регион должен установить их до конца года.