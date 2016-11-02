Москва, 3 ноября, 2016, 00:37 — ИА Регнум. США необходимо поддерживать свою капитализацию, в связи с чем будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в России, считает политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил в эфире программы «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем 31 октября. Он добавил, что делать это они могут, только грабя другие страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

«Сейчас идет борьба за то, кто будет президентом. В ноябре они проспятся после победы одной из сил. И начнут думать о том, как будет инаугурация и как делить посты. Но к февралю-то они соберутся. Вокруг Клинтонихи, или вокруг этого Трампа, это не важно. Они соберутся. И надо будет принимать решение. Они не могут позволить себе этот праздник непослушания — когда вдруг на передний край выдвинулся даже не Китай, а Россия», — уточнил аналитик.

По словам политолога, репутация США как сверхдержавы, а, следовательно, и капитализация США как мирового гегемона держатся на авианосцах и печатном станке. Россия, вышедшая на острие мировой политики, не только нанесла значительные удары по самолюбию правящего класса Америки, но и продемонстрировала всему миру свое нежелание мириться с гегемонией США.

Поэтому, считает Сергей Кургинян, для США задача дестабилизации России стоит абсолютно очевидно: Вашингтон не может позволить идти тому процессу, который идет. Россия будет атакована только потому, что сказала: «А шли бы вы на фиг с вашими Сириями, Ливиями и всем прочим, у нас другое мнение о процессах, и мы его, если надо, подтвердим своей военной силой и всем».

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Если США не смогут усмирить этот «праздник непослушания», они потеряют всё — репутацию, капитализацию и образ, а от этого американские элиты «скрежещут зубами». Поскольку Россия — ядерная держава, возможна только внутренняя дестабилизация.

«У страны, которая хочет поддержать сейчас свою капитализацию, есть две возможности: либо периферийные войны, либо внутренняя дестабилизация [России]. Либо одно и другое вместе».

При этом важным фактором является то, что, по словам Кургиняна, в России у США нет такого опорного механизма, как бандеровцы на Украине.

«В силу того, что у них нет этого опорного механизма и они боятся передать в руки радикалам контроль или хотя бы часть контроля над ядерной страной, они не понимают, что будет дальше. Они осторожные люди, но внутри — паника», — пояснил политолог, добавив, что паника — от того, что Россия «исполняет на протяжении последних 5−7 лет».

Вдруг оказалось, что мир США и мир национально-буржуазных государств противоречат друг другу.

«Ведь по существу чем занимаются Соединенные Штаты? Они уничтожают третий мир и национально-буржуазные государства. Мубарака, Каддафи, Асада, Хусейна, кого угодно. В пользу халифата или чего угодно. Реально же демократии в этом [третьем] мире не может быть». Значит там будет радикальный ислам, направленный позже на Китай, заключил Кургинян.

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