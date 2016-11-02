Радио REGNUM: первый выпуск за 2 ноября
Москва, 2 ноября, 2016, 13:01 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Боевики требуют выкуп с детей и стариков за выход из Алеппо;
- МИД Сербии заявил, что при необходимости выбора страна останется с Россией, а не с Евросоюзом;
- МИД России о словах главы MI5: «Бо́риса Джо́нсона тоже назначил Кремль?»;
- Калининградская прокуратура предостерегла мэра, продающего здание мэрии;
- Опрос общественного мнения в США: шансы демократов на победу уменьшились. ФБР наносит новый удар по Клинтон;
- Николас Мадуро пошел на переговоры с оппозицией. Но импичмент неизбежен.