Каракас, 2 ноября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. «В Венесуэле приостановлено разбирательство в отношении президента страны Николаса Мадуро, начатое оппозиционными депутатами», сообщает Agence France-Presse. На самом деле, парламент заявил об инициировании импичмента, но в рамках подготовки и проведения всенародного референдума. Что вполне соответствует Конституции страны.

Mardelumes.org Флаг Венесуэлы

Решение о приостановке процесса принято в связи в предстоящими на будущей неделе переговорами с правительством Венесуэлы. Комментируя принятое депутатами решение, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Энри Рамос заявил, что парламент не капитулировал, идёт поиск выхода из сложившегося положения. Также, парламент выдвинул Мадуро встречные требования.

Уточняется, что оппозиционеры пошли ещё на одну временную уступку — отложили намеченный на 3 ноября марш около дворца президента. Но в случае, если Мадуро не выполнит требований парламента по освобождению еще ста политзаключенных процесс будет продолжен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября начались переговоры между Мадуро и представителями оппозиции при участии зарубежных посредников. Оппозиция перед началом встречи заявила, что она будет требовать «прекращения репрессий и преследования демократии и отдельных людей».

«Всем известно, что президент Николас Мадуро и его режим обычно используют диалог в качестве механизма уклонения от конституционных обязанностей, а также с целью выиграть время», — заявил представитель оппозиции.

Напомним, 24 октября Национальная ассамблея Венесуэлы обвинила Мадуро в «государственном перевороте», поскольку Национальный избирательный совет (НИС) отложил проведение референдума по отставке президента. Плебисцит должен был состояться 26−28 октября 2016 года.