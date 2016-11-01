Санкт-Петербург, 1 ноября, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Строительно-монтажные работы по проекту скоростной железнодорожной линии между аэропортом «Пулково» и Витебским вокзалом Санкт-Петербурга начнутся во второй половине 2018 года, после завершения Чемпионата мира по футболу. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.

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Ранее, напомним, о том, что создание линии «аэроэкспресса» отложено на 2018 год по экономическим причинам, заявил губернатор северной столицы Георгий Полтавченко.

Как отметили в Смольном, по итогам прошедшего совещания по данному вопросу Игорь Албин поручил органам власти в срок до 7 ноября 2016 года согласовать представленную «дорожную карту» и сетевой график, разработанный городским комитетом по транспорту.

Комитету по градостроительству и архитектуре предложено утвердить проект планировки территории трассы «аэроэкспресса» в октябре 2017 года, а комитету по транспорту — утвердить проект строительства не позднее ноября того же года. Кроме того, транспортному ведомству Смольного предстоит внести заявку на выделение бюджетных средств на выкуп земельных участков, необходимых под строительство.

«Проектно-изыскательские работы, на которые не предусмотрено бюджетное финансирование, предложено включить в состав концессионного соглашения и квалифицировать как расходы концессионера», — отмечается в сообщении аппарата вице-губернатора.

Предпроектную документацию по «аэроэкспрессу» готовит ООО «ЛСР-Строй» (подрядчик — ПАО «Ленгипротранс»).

«Начать строительно-монтажные работы необходимо сразу после завершения Чемпионата мира по футболу, то есть в июле 2018 года», — подчеркнул Игорь Албин.

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Как добавили в Смольном, к 2020 году ожидается рост пассажиропотока через аэропорт «Пулково» до 24,4 млн человек в год. Ранее именно снижением пассажиропотока власти объясняли отсрочку реализации проекта «аэроэкспресса».