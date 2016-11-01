Новосибирск, 1 ноября, 2016, 06:25 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал новосибирцев, которые требуют придать улице Богдана Хмельницкого (Красная Горка) статус достопримечательного места. На встрече с представителями общественности вечером 31 октября градоначальник заявил, что уже сегодня, 1 ноября, он направит письмо на имя губернатора области Владимира Городецкого с предложением ускорить процесс включения достопримечательного места Красная Горка в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Мария Галактионова В Новосибирске уже вторую неделю не утихают страсти вокруг будущего облика улицы Богдана Хмельницкого

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Кроме того, по итогам встречи главы Новосибирска и жителей решено поручить заместителю мэра Алексею Кондратьеву провести переговоры с собственником земельного участка с тем, чтобы он обнародовал информацию о том, что будет построено на этом месте.

«Именно неизвестность, нежелание разговаривать с жителями вызывает отторжение и раздражение. Люди не хотят больше жить так, когда за них что-то решают. Люди чувствуют себя там дома, они жили на этом месте десятилетиями. Поэтому важно, чтобы с их мнением считались», — отметил Анатолий Локоть.

Новосибирцы также подняли вопрос нехватки спортивных сооружений в Калининском районе — после сноса «Дома спорта» ситуация только усугубится. На что мэр заявил, что «конечно, «Дом спорта» был в тяжелом состоянии, и в какой-то момент там уже нельзя было вести занятия. Но у нас не так много спортивных объектов. Надо создать реестр всех спортивных объектов — каждое здание, каждое помещение, где ведутся занятия, особенно с детьми, на чьей земле эти здания находятся. С тем, чтобы закрепить за ними зону Р-4 (зону спортивных объектов) и не давать возможности затем менять зонирование этих территорий и функционал этих помещений». Он поручил главе администрации Калининского района прекратить выдачу порубочных билетов в зоне расположения этих объектов, и организовать в районной администрации горячий телефон, чтобы жители могли получать достоверную информацию и сообщать о подобных действиях.

Председатель Новосибирского союза журналистов Яков Самохин считает, что «действиями собственника земли нанесено оскорбление как жителям, так и местной власти».

«Торопливо-вороватый снос «Дома спорта» произведен несмотря на обещание не сносить его по крайней мере до лета 2017 года. Но тогда была бы возможность оформить и «Дом спорта», и «Отдых» как объекты культурного наследия, и их снос стал бы затруднительным. Считаю, что глава департамента строительства и другие чиновники мэрии, мягко говоря, лукавят, заявляя, что по закону предотвратить застройку нельзя. Если буквально исполнять законы и нормативы, то в проекте можно выявить достаточно их несоблюдений. Как минимум — с недостаточностью парковок. То есть, если и когда чиновники захотят, то при обилии норм и правил всегда могут недочеты найти. В данном случае они этого просто не хотят», — отметил в беседе с ИА REGNUM Яков Самохин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске уже вторую неделю не утихает скандал вокруг сноса «Дома спорта» и запланированного сноса клуба «Отдых» на улице Богдана Хмельницкого. История эта хоть и началась несколько лет назад, пристальное внимание общественности и городских властей привлекла только после того, как «Дом спорта» разрушили.

Все началось с того, что в 2003 году «Дом спорта», клуб «Отдых» и 2,6 га земли были проданы владельцем — предприятием федерального подчинения Новосибирским заводом химконцентратов — компании СД «Альфа-Капитал» (ныне «СД Капитал»). Сейчас власти подчеркивают, что продажа проходила без участия мэрии или областной администрации. Но именно тогда мэрия города могла вступить в переговоры с федеральными структурами и выкупить у завода и «Дом спорта», и «Отдых». Однако, этого сделано не было. Областная администрация выкупила у НЗХК только бассейн «Нептун» и ледовый дворец спорта «Сибирь».

В 2009 году совет депутатов Новосибирска принял новые правила землепользования и застройки, в соответствии с которыми зона, включающая в себя земельные участки под «Домом спорта» и клубом «Отдых», а также территория, занятая сосновым лесом, была утверждена как общественно-деловая (ОД-1), что дает возможность строить здесь торговые, общественные, административные и жилые здания высотой до 50 этажей. У мэрии и здесь была возможность изменить ситуацию — можно было отзонировать территорию как Р-4 (зону спортивных объектов). И тогда бы владелец участка не смог бы построить здесь ничего кроме спортивного сооружения. А теперь, в соответствии с градостроительным и земельным кодексами, собственник может самостоятельно, без согласований выбрать вид разрешенного использования земельного участка из числа перечисленных в градостроительном регламенте зоны.

В 2013 году он получил Градостроительный план земельного участка с перечнем градостроительных ограничений, на основании которого застройщик разрабатывает проект строительства. И после этого мэрия уже потеряла любые законные основания и права отказать собственнику в выдаче разрешения на строительство.

А осенью 2016 года в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области поступил проект о включении достопримечательного места Красная горка в реестр объектов культурного наследия.

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Отметим, что сейчас представители общественности, депутаты и неравнодушные жители улицы Богдана Хмельницкого и города пытаются хоть как-то повлиять на ситуацию. На прошлой неделе прошел круглый стол, с участием специалистов мэрии. По его итогам была подготовлена резолюция. Подписавшиеся под ней почти 20 человек предложили мэру установить дорожные знаки, запрещающие въезд грузового автотранспорта и строительной техники на территорию возможной застройки, отозвать разрешение на строительство, выданное собственнику земельного участка в 2015 году, любые разрешения на строительство и иные документы собственнику земельного участка предоставлять только по решению суда и так далее — участники круглого стола видят решение проблемы в том, чтобы участок был сначала выкуплен городом у сегодняшнего собственника, потом провести архитектурный конкурс, общественные слушания по вопросу застройки территории либо общегородской референдум. Кроме того, 28 октября начался пятидневный пикет. В нем принимают участие неравнодушные новосибирцы, которые также пытаются хоть как-то повлиять на будущий облик улицы. Именно пикетом они решили показать свое недовольство происходящими событиями — разрушением здания «Дома спорта» и запланированным на 1 ноября сносом клуба «Отдых». Новосибирцы считают, что архитектурный ансамбль, с исчезновением исторических зданий и строительством многоэтажек на их месте, будет нарушен.

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Пикет на площади Ленина должен завершиться сегодня, 1 ноября, но уже на 3 ноября запланирован новая акция протеста — теперь перед Дворцом культуры им М. Горького. Напомним, что застройщик — «СД Капитал» — представил заключение экспертизы об аварийности обоих объектов («Дома спорта» и клуба «Отдых»), на основании которых в начале осени были выселены все арендаторы помещений в зданиях и объекты начали готовить к сносу.

Если улицу Богдана Хмельницкого признают, как просят ее жители, достопримечательным местом, то на этой территории, хоть и не запрещается строительство или реконструкция зданий, сооружений, но устанавливаются требования к градостроительным регламентам, направленные на сохранение историко-архитектурного облика достопримечательного места (например, ограничения по высоте застройки, материалам отделки фасадов, стилистике зданий). Один подобный объект в Новосибирске уже есть — в декабре 2014 года Новосибирский Академгородок был включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации — в качестве объекта культурного наследия регионального значения — достопримечательного места.