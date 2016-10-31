Минск, 31 октября, 2016, 22:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков считает надуманными упрёки в адрес официального Минска в связи с контрабандой на российский рынок подсанкционной продукции из стран Запада и призывает искать ответственных за контрабанду за пределами Белоруссии. Соответствующие заявления он сделал в интервью программе «Вместе» на телеканале «МИР».

Яблоки

«Я не исключаю, что такие упреки могут быть где-то и справедливы. Нужно всегда разбираться в причинах, почему это происходит и кто виноват. Хочу сказать, что во многих ситуациях эта тема надуманна», — приводит слова Кобякова пресс-служба Совета министров Белоруссии.

Премьер-министр привёл в пример ситуацию с поставками яблок: «Насколько я помню, в этом году мы оформили порядка 45 тысяч тонн яблок из 90 тысяч собранных в Беларуси в качестве режима экспорта. В режиме реэкспорта в десять тысяч раз больше (примерно 450 тысяч или 500 тысяч тонн яблок) мы отправили в Россию. Но это в режиме реэкспорта несанкционных стран — тех, у которых с Россией может быть торговля данным видом продукции».

«Если у Россельхознадзора потом возникают проблемы, что кто-то документы не дай бог подделал, то, конечно, надо обеспечивать уголовное преследование тех лиц, которые этим делом занимаются. Поверьте, подавляющее большинство этих лиц надо искать не в Республике Беларусь, а там, где потом эти продукты потребляют и продают. Прежде всего, продают», — заявил Кобяков.

Он добавил, что глубоко продуманные и законспирированные махинации практически невозможно раскрыть на границе в момент передвижения товара, и контрабанду вывляют уже позднее соответствующие правоохранительные структуры. «Давайте с этими структурами вместе бороться, а не просто огульно обвинять одну сторону, что она потворствует чему-то там, что происходит в Российской Федерации. Ведь российская сторона принимала решение по санкциям», — сказал белорусский премьер.

«У нас нет границы между сторонами. Вполне можно было предположить, что махинаторы, прежде всего, у наших партнёров и не без участия наших попытаются эту ситуацию использовать. Поэтому включается определённый административный ресурс», — отметил Кобяков.

Он также подчеркнул, что эта ситуация требует «определённых затрат». «Я думаю, что надо сказать белорусам спасибо за то, что мы тратимся на это всё и обеспечиваем в какой-то степени интересы наших российских партнёров. Но наши возможности не безграничны. В конце концов, у нас нет границ: у нас субъекты хозяйственные поступают так, как считают нужным в торговых отношениях между собой. Никто эти отношения между российскими и белорусскими хозяйствами не контролирует. Это не надо администрировать по законодательству. Поэтому, если возникают какие-то проблемы с махинациями, надо вместе разбираться, а не обвинять кого-то в предвзятости и преднамеренности», — заявил премьер-министр Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Александр Лукашенко распорядился переориентировать в Белоруссию продовольствие из стран, попавших под ответные санкции России — так возник «белорусский продовольственный оффшор», через который контрабанда сотнями тонн поставляется на российский рынок. Помимо этого белорусские госпредприятия сбывают в России некачественное продовольствие, в том числе произведённое из импортного сырья. Случаи контрабанды продовольствия из Белоруссии выявляются Россельхознадзором практически еженедельно.

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